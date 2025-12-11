«Несподівано»: експерт порівняв відключення світла в Харкові й інших містах 📹
Несподіванкою став для директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка той факт, що обсяги відключення електрики у тому чи іншому регіоні не залежать від того, наскільки високі там воєнні ризики.
“Зона ризику і найбільші відключення зараз, несподівано для мене, трохи розділилися. Тому що, ну, наприклад, Харків точно в максимальній зоні ризику, але відключення там часом м’якіші, ніж в Києві. Ну, по факту. Там графіки, коли вони не аварійні, м’якіші, ніж в Києві, м’якіші, ніж в Одесі. У Чернігові аварійні відключення – взагалі катастрофа. Ну, там прям, прям жесть. Київ, всі кияни й так відчувають, кожна атака приносить суттєві, суттєві відключення і проблеми”, – сказав експерт в етері YouTube-каналу Андрія Жупанина.
Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують планові графіки відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.
Енергетики пояснювали, що аварійні відключення запроваджуються при дефіциті електроенергії протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від НЕК «Укренерго». Щодо відновлення електропостачання рішення також ухвалює Укренерго. Заздалегідь поінформувати абонентів про аварійні відключення енергетики не можуть.
