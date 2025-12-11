«Неожиданно»: эксперт сравнил отключения света в Харькове и других городах 📹

Неожиданностью стал для директора Центра исследований энергетики Александра Харченко тот факт, что объемы отключения электричества в том или ином регионе не зависят от того, насколько высоки там военные риски.

«Зона риска и самые большие отключения сейчас, неожиданно для меня, немного разделились. Потому что, ну, например, Харьков точно в максимальной зоне риска, но отключения там порой мягче, чем в Киеве. Ну, по факту. Там графики, когда они не аварийные, мягче, чем в Киеве, мягче, чем в Одессе. В Чернигове аварийные отключения — вообще катастрофа. Ну, там прям, прям жесть. Киев, все киевляне и так чувствуют, каждая атака приносит существенные, существенные отключения и проблемы», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Андрея Жупанина.

Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют плановые графики отключения света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.

Энергетики объясняли, что аварийные отключения вводятся при дефиците электроэнергии в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения от НЭК «Укрэнерго». Относительно восстановления электроснабжения решение также принимает Укрэнерго. Заранее проинформировать абонентов об аварийных отключениях энергетики не могут.