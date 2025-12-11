«Неожиданно»: эксперт сравнил отключения света в Харькове и других городах 📹
Неожиданностью стал для директора Центра исследований энергетики Александра Харченко тот факт, что объемы отключения электричества в том или ином регионе не зависят от того, насколько высоки там военные риски.
«Зона риска и самые большие отключения сейчас, неожиданно для меня, немного разделились. Потому что, ну, например, Харьков точно в максимальной зоне риска, но отключения там порой мягче, чем в Киеве. Ну, по факту. Там графики, когда они не аварийные, мягче, чем в Киеве, мягче, чем в Одессе. В Чернигове аварийные отключения — вообще катастрофа. Ну, там прям, прям жесть. Киев, все киевляне и так чувствуют, каждая атака приносит существенные, существенные отключения и проблемы», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Андрея Жупанина.
Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют плановые графики отключения света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.
Энергетики объясняли, что аварийные отключения вводятся при дефиците электроэнергии в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения от НЭК «Укрэнерго». Относительно восстановления электроснабжения решение также принимает Укрэнерго. Заранее проинформировать абонентов об аварийных отключениях энергетики не могут.
Читайте также: Как будут отключать свет в Харьковской области 12 декабря — график
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, отключения света, электроэнергия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Неожиданно»: эксперт сравнил отключения света в Харькове и других городах 📹», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 декабря 2025 в 21:56;