Буревій у Харкові повалив десятки дерев: наслідки (оновлено, фото)

Погода 14:30   13.12.2025
Оксана Горун
Буревій у Харкові повалив десятки дерев: наслідки (оновлено, фото) Фото: пресслужба ХМР

У Харкові 13 грудня комунальники ліквідовують наслідки стихії. Вітер був особливо сильним уночі.

Доповнено о 14:30. У Департаменті ЖКГ мерії повідомили, що в місті зафіксували пошкодження в житловому фонді через буревій.

“Загалом надійшло 21 звернення щодо покрівель і парапетів. Фахівці виконують відновлювальні роботи, зокрема з ремонту відірваних парапетів та укріплення оголовків. Зараз опрацьовано близько 60% звернень. Крім того, працівники КП “Міськсвітло” здійснили 10 виїздів для ліквідації аварій в електромережах, спричинених негодою. Станом на зараз виконано дев’ять заявок, одна – в роботі”, – відзначила пресслужба Харківської міської ради.

14:22. “Нічний буревій завдав чималої шкоди зеленим насадженням в Харкові. В усіх районах вітер валив дерева та ламав гілля. КП “Харківзеленбуд” отримало майже 30 звернень від харків’ян”, – проінформувала пресслужба СКП “Харківзеленбуд”.

Там зазначили, що співробітники підприємства від самого ранку ліквідовують наслідки негоди.

Наслідки урагану у Харкові 2
Фото: пресслужба ХМР

“Насамперед прибирають стовбури та гілки, що загрожують дорогам і пішохідним стежкам. Роботи тривають і зараз, поки шкода, заподіяна буревієм не буде повністю усунена”, – повідомили комунальники.

Читайте також: Дерева в центрі Харкова вже “пенсіонери”: чим їх замінять (відео)

Наслідки урагану у Харкові 3
Фото: пресслужба ХМР

Зазначимо, вранці жителі Харківської області в соцмережах постили відео з деревами, що впали на трасу Харків – Чугуїв. А Патрульна поліція дала рекомендації водіям та пішоходам про те, як убезпечити себе в ураган.

Автор: Оксана Горун
