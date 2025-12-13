Ураган в Харькове повалил десятки деревьев: последствия (обновлено, фото)
В Харькове 13 декабря коммунальщики ликвидируют последствия разгула стихии. Ветер был особенно сильным ночью.
Дополнено в 14:30. В Департаменте ЖКХ мэрии сообщили, что в городе зафиксировали повреждения в жилищном фонде из-за урагана.
«В общей сложности поступило 21 обращение относительно кровель и парапетов. Специалисты выполняют восстановительные работы, в частности по ремонту оторванных парапетов и укреплению оголовков. Сейчас проработано около 60% обращений. Кроме того, работники КП «Горсвет» совершили 10 выездов для ликвидации аварий в электросетях, вызванных непогодой. На сегодня выполнено девять заявок, одна – в работе», — отметила пресс-служба Харьковского городского совета.
14:22. «Ночной ураган нанес немалый ущерб зеленым насаждениям в Харькове. Во всех районах ветер валил деревья и ломал ветки. КП «Харьковзеленстрой» получило около 30 обращений от харьковчан», — проинформировала пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой».
Там отметили, что сотрудники предприятия с самого утра ликвидируют последствия непогоды.
«В первую очередь убирают стволы и ветки, угрожающие дорогам и пешеходным тропам. Работы продолжаются и сейчас, пока вред, причиненный ураганом не будет полностью устранен», — сообщили коммунальщики.
Читайте также: Деревья в центре Харькова — уже «пенсионеры»: чем их заменят (видео)
Отметим, утром жители Харьковской области в соцсетях постили видео с деревьями, упавшими на трассу Харьков — Чугуев. А Патрульная полиция дала рекомендации водителям и пешеходам о том, как обезопасить себя в ураган.
Новости по теме:
- Категории: Погода, Происшествия, Харьков; Теги: дерева, деревья, новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой", ураган;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ураган в Харькове повалил десятки деревьев: последствия (обновлено, фото)», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 декабря 2025 в 14:30;