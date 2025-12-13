Live

Ураган в Харькове повалил десятки деревьев: последствия (обновлено, фото)

Погода 14:30   13.12.2025
Оксана Горун
Ураган в Харькове повалил десятки деревьев: последствия (обновлено, фото) Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове 13 декабря коммунальщики ликвидируют последствия разгула стихии. Ветер был особенно сильным ночью.

Дополнено в 14:30. В Департаменте ЖКХ мэрии сообщили, что в городе зафиксировали повреждения в жилищном фонде из-за урагана.

«В общей сложности поступило 21 обращение относительно кровель и парапетов. Специалисты выполняют восстановительные работы, в частности по ремонту оторванных парапетов и укреплению оголовков. Сейчас проработано около 60% обращений. Кроме того, работники КП «Горсвет» совершили 10 выездов для ликвидации аварий в электросетях, вызванных непогодой. На сегодня выполнено девять заявок, одна – в работе», — отметила пресс-служба Харьковского городского совета.

14:22. «Ночной ураган нанес немалый ущерб зеленым насаждениям в Харькове. Во всех районах ветер валил деревья и ломал ветки. КП «Харьковзеленстрой» получило около 30 обращений от харьковчан», — проинформировала пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой».

Там отметили, что сотрудники предприятия с самого утра ликвидируют последствия непогоды.

Последствия урагана в Харькове 2
Фото: пресс-служба ХГС

«В первую очередь убирают стволы и ветки, угрожающие дорогам и пешеходным тропам. Работы продолжаются и сейчас, пока вред, причиненный ураганом не будет полностью устранен», — сообщили коммунальщики.

Читайте также: Деревья в центре Харькова — уже «пенсионеры»: чем их заменят (видео)

Последствия урагана в Харькове 3
Фото: пресс-служба ХГС

Отметим, утром жители Харьковской области в соцсетях постили видео с деревьями, упавшими на трассу Харьков — Чугуев. А Патрульная полиция дала рекомендации водителям и пешеходам о том, как обезопасить себя в ураган.

Автор: Оксана Горун
Ураган в Харькове повалил десятки деревьев: последствия (обновлено, фото)
