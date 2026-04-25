Live

Спилили деревьев на 117 тысяч гривен: кого будут судить на Харьковщине

Общество 17:51   25.04.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители в Харьковской области обнаружили незаконную вырубку деревьев.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, этот факт зафиксировали на территории Сахновщинского поселкового совета, недалеко от села Шевченково в полезащитной полосе.

«К правонарушению причастны местные жители поселка, действовавшие без разрешительных документов. Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа изъяла свежеспиленную древесину породы «ясень», бензопилы и канистру с горюче-смазочными материалами», — рассказали в полиции.

Правоохранители подсчитали, что ущерб окружающей среде составляет около 117 тысяч гривен.

Следователи сообщили о подозрении фигурантам по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УКУ. Дело уже передали в суд. Если вину докажут, подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Вандализм на могилах жертв Голодомора в Харькове: полиция расследует дело

Популярно
Харьков приходит в себя после ударов: что происходит на местах «прилетов»
Харьков приходит в себя после ударов: что происходит на местах «прилетов»
25.04.2026, 14:04
«Тяжелое утро в Харькове»: что пострадало в городе из-за атак – Терехов 📹
«Тяжелое утро в Харькове»: что пострадало в городе из-за атак – Терехов 📹
25.04.2026, 07:50
Удары по Харькову 25 апреля: коммунальщики работают в усиленном режиме
Удары по Харькову 25 апреля: коммунальщики работают в усиленном режиме
25.04.2026, 12:35
Ночные взрывы в Харькове: «прилеты» в двух районах, уничтожена остановка
Ночные взрывы в Харькове: «прилеты» в двух районах, уничтожена остановка
25.04.2026, 06:23
Новости Харькова — главное 25 апреля: удары ночью и утром, 116 лет «скорой»
Новости Харькова — главное 25 апреля: удары ночью и утром, 116 лет «скорой»
25.04.2026, 16:20
Где атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Где атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
25.04.2026, 16:17

Новости по теме:

17.04.2026
Высадка и обрезка деревьев: что еще можно делать в середине апреля (видео)
14.04.2026
Непогода валила деревья и ломала ветви: последствия сильного ветра в Харькове
12.04.2026
Харьковский агроном ответил на популярный весенний вопрос садоводов (видео)
18.03.2026
Стартовало весеннее озеленение Салтовского района: какие деревья высаживают
11.03.2026
Выдержали ли плодовые деревья 25-градусные морозы на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Спилили деревьев на 117 тысяч гривен: кого будут судить на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
