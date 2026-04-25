Спилили деревьев на 117 тысяч гривен: кого будут судить на Харьковщине
Правоохранители в Харьковской области обнаружили незаконную вырубку деревьев.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, этот факт зафиксировали на территории Сахновщинского поселкового совета, недалеко от села Шевченково в полезащитной полосе.
«К правонарушению причастны местные жители поселка, действовавшие без разрешительных документов. Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа изъяла свежеспиленную древесину породы «ясень», бензопилы и канистру с горюче-смазочными материалами», — рассказали в полиции.
Правоохранители подсчитали, что ущерб окружающей среде составляет около 117 тысяч гривен.
Следователи сообщили о подозрении фигурантам по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УКУ. Дело уже передали в суд. Если вину докажут, подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.
- • Дата публикации материала: 25 апреля 2026 в 17:51;