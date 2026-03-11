Выдержали ли плодовые деревья 25-градусные морозы на Харьковщине
После сильных морозов в феврале специалисты исследовали, насколько пострадали плодовые деревья: абрикос, вишня, слива и яблоня.
13 февраля, после снижения минимальной температуры воздуха до 19 — 25 мороза, специалисты отрезали ветки плодовых деревьев и в тепле поставили их в воду, чтобы стимулировать распускание почек. Значительных повреждений — не обнаружили, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
Что касается озимых культур, то в первой декаде марта агрометеорологические условия для окончания их перезимовки были удовлетворительными. На полях области, где наблюдалась ледяная корка, произошло ее разрушение. Озимая пшеница преимущественно еще в состоянии зимнего покоя.
Минимальная температура почвы на глубине 3 сантиметров выросла до 0 — 3 градусов мороза.
Читайте также: В Харькове сосредоточились на долговечных деревьях: чем будут озеленять весной
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Выдержали ли плодовые деревья 25-градусные морозы на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 марта 2026 в 19:08;