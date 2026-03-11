Выдержали ли плодовые деревья 25-градусные морозы на Харьковщине

После сильных морозов в феврале специалисты исследовали, насколько пострадали плодовые деревья: абрикос, вишня, слива и яблоня.

13 февраля, после снижения минимальной температуры воздуха до 19 — 25 мороза, специалисты отрезали ветки плодовых деревьев и в тепле поставили их в воду, чтобы стимулировать распускание почек. Значительных повреждений — не обнаружили, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

Что касается озимых культур, то в первой декаде марта агрометеорологические условия для окончания их перезимовки были удовлетворительными. На полях области, где наблюдалась ледяная корка, произошло ее разрушение. Озимая пшеница преимущественно еще в состоянии зимнего покоя.

Минимальная температура почвы на глубине 3 сантиметров выросла до 0 — 3 градусов мороза.