Чи витримали плодові дерева 25-градусні морози на Харківщині
Після сильних морозів у лютому фахівці дослідили, наскільки постраждали плодові дерева: абрикос, вишня, слива та яблуня.
13 лютого, після зниження мінімальної температури повітря до 19 – 25 морозу, фахівці відрізали гілки плодових дерев та в теплі поставили їх у воду, щоб стимулювати розпускання бруньок. Значних пошкоджень – не виявили, інформують у Регіональному центрі із гідрометеорології.
Щодо озимих культур, то в першій декаді березня агрометеорологічні умови для закінчення їхньої перезимівлі були задовільними. На полях області, де спостерігалася крижана кірка, відбулося її руйнування. Озима пшениця переважно ще у стані зимового спокою.
Мінімальна температура ґрунту на глибині 3 сантиметрів зросла до 0 – 3 градусів морозу.
Читайте також: У Харкові зосередилися на довговічних деревах: чим озеленять навесні
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чи витримали плодові дерева 25-градусні морози на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2026 в 19:08;