Чи витримали плодові дерева 25-градусні морози на Харківщині

Після сильних морозів у лютому фахівці дослідили, наскільки постраждали плодові дерева: абрикос, вишня, слива та яблуня.

13 лютого, після зниження мінімальної температури повітря до 19 – 25 морозу, фахівці відрізали гілки плодових дерев та в теплі поставили їх у воду, щоб стимулювати розпускання бруньок. Значних пошкоджень – не виявили, інформують у Регіональному центрі із гідрометеорології.

Щодо озимих культур, то в першій декаді березня агрометеорологічні умови для закінчення їхньої перезимівлі були задовільними. На полях області, де спостерігалася крижана кірка, відбулося її руйнування. Озима пшениця переважно ще у стані зимового спокою.

Мінімальна температура ґрунту на глибині 3 сантиметрів зросла до 0 – 3 градусів морозу.