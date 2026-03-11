Live

Чи витримали плодові дерева 25-градусні морози на Харківщині

Погода 19:08   11.03.2026
Олена Нагорна
Чи витримали плодові дерева 25-градусні морози на Харківщині

Після сильних морозів у лютому фахівці дослідили, наскільки постраждали плодові дерева: абрикос, вишня, слива та яблуня.

13 лютого, після зниження мінімальної температури повітря до 19 – 25 морозу, фахівці відрізали гілки плодових дерев та в теплі поставили їх у воду, щоб стимулювати розпускання бруньок. Значних пошкоджень – не виявили, інформують у Регіональному центрі із гідрометеорології.

Щодо озимих культур, то в першій декаді березня агрометеорологічні умови для закінчення їхньої перезимівлі були задовільними. На полях області, де спостерігалася крижана кірка, відбулося її руйнування. Озима пшениця переважно ще у стані зимового спокою.

Мінімальна температура ґрунту на глибині 3 сантиметрів зросла до 0 – 3 градусів морозу.

Читайте також: У Харкові зосередилися на довговічних деревах: чим озеленять навесні

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Чоловік загинув, дві жінки поранені: росіяни завдали удару БпЛА по Чугуєву
Чоловік загинув, дві жінки поранені: росіяни завдали удару БпЛА по Чугуєву
11.03.2026, 20:02
Ворожий БпЛА атакував Чугуївщину: виникла пожежа, постраждав чоловік (фото)
Ворожий БпЛА атакував Чугуївщину: виникла пожежа, постраждав чоловік (фото)
11.03.2026, 16:11
У Мерефі – «приліт» БпЛА в будинок: серед постраждалих – 6-річна дитина (фото)
У Мерефі – «приліт» БпЛА в будинок: серед постраждалих – 6-річна дитина (фото)
11.03.2026, 17:24
Продавали кокаїн та екстазі: міжрегіональний наркобізнес накрили в Харкові
Продавали кокаїн та екстазі: міжрегіональний наркобізнес накрили в Харкові
11.03.2026, 17:53
Небезпечна зона до 40 км: ДПСУ посилює оборону у прикордонні Харківщини 📹
Небезпечна зона до 40 км: ДПСУ посилює оборону у прикордонні Харківщини 📹
11.03.2026, 18:35
Удар по Харкову 11 березня: у якому стані постраждалі (відео)
Удар по Харкову 11 березня: у якому стані постраждалі (відео)
11.03.2026, 13:28

Новини за темою:

08.03.2026
У Харкові зосередилися на довговічних деревах: чим озеленять навесні
05.03.2026
Відновлять гектари знищеного РФ лісу на Харківщині – Ліси України
27.02.2026
Понад 100 млн на озеленення витратять у Харкові – ХАЦ
16.02.2026
Вітер валить дерева, підтоплення: як у Харкові й області борються з наслідками
02.02.2026
Лід на гілках дерев: чим це небезпечно і що можна зробити, пояснив агроном 📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чи витримали плодові дерева 25-градусні морози на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2026 в 19:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після сильних морозів у лютому фахівці дослідили, наскільки постраждали плодові дерева: абрикос, вишня, слива та яблуня.".