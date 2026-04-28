Десять деревьев высадили в центре Харькова вместо снесенных (фото)

Общество 17:35   28.04.2026
Елена Нагорная
Десять деревьев высадили в центре Харькова вместо снесенных (фото) Фото: Харьковский горсовет

В сквере Независимости в Харькове высадили десять новых деревьев.

Вязы, липы и рябину, которые подобрали специалисты СКП «Харьковзеленстрой», высадили вместо деревьев, которые были снесены в прошлом году, сообщили в Харьковском городском совете.

Все саженцы — крупномеры возрастом 10–12 лет. По словам коммунальников, это гарантирует их выносливость в городской среде и быстрое формирование густой кроны.

Работы по озеленению города продолжаются.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

Как сообщала МГ «Объектив», в саду Шевченко в Харькове расцвели персики, которые в 2022 году подарила городу волонтер с Тернопольщины.

Читайте также: На пр. Аэрокосмическом цветут сакуры, в Центральном парке — магнолии и миндаль

Автор: Елена Нагорная
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сквере Независимости в Харькове высадили десять новых деревьев.".