Десять деревьев высадили в центре Харькова вместо снесенных (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В сквере Независимости в Харькове высадили десять новых деревьев.
Вязы, липы и рябину, которые подобрали специалисты СКП «Харьковзеленстрой», высадили вместо деревьев, которые были снесены в прошлом году, сообщили в Харьковском городском совете.
Все саженцы — крупномеры возрастом 10–12 лет. По словам коммунальников, это гарантирует их выносливость в городской среде и быстрое формирование густой кроны.
Работы по озеленению города продолжаются.
Как сообщала МГ «Объектив», в саду Шевченко в Харькове расцвели персики, которые в 2022 году подарила городу волонтер с Тернопольщины.
- • Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 17:35;