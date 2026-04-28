Десять деревьев высадили в центре Харькова вместо снесенных (фото)

В сквере Независимости в Харькове высадили десять новых деревьев.

Вязы, липы и рябину, которые подобрали специалисты СКП «Харьковзеленстрой», высадили вместо деревьев, которые были снесены в прошлом году, сообщили в Харьковском городском совете.

Все саженцы — крупномеры возрастом 10–12 лет. По словам коммунальников, это гарантирует их выносливость в городской среде и быстрое формирование густой кроны.

Работы по озеленению города продолжаются.

