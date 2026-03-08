В Харькове сосредоточились на долговечных деревьях: чем будут озеленять весной

Спикер «Харьковзеленстроя» Андрей Кравченко в комментарии МГ «Объектив» рассказал, что делают в Харькове, чтобы изменить подход к зеленым насаждениям.

«Что касается деревьев, то мы плодотворно сотрудничаем с учеными, специалистами по арбористике, с гилдией ландшафтных дизайнеров Украины, чтобы нам помогали, консультировали по поводу видов деревьев, и мест, и технологий высадки, как это уже нужно делать в современном городе в XXI веке. Если говорить конкретно о видах, то в большинстве своем мы сосредоточились на таких долговечных больших деревьях, как дуб или клен. Такие у нас, в нашей местности, живут лиственных наших лесах и так же будут хорошо себя чувствовать в Харькове», — сказал Кравченко.

Время некоторых видов деревьев истекает, константировал спикер «Харьковзеленстроя». Например, речь идет о березах, для которых лето в городе стало слишком жарким.

«Мы подбираем такие сорта деревьев, такие виды, которые требовали бы как можно меньше такой заботы, чтобы бегать на цыпочках вокруг них — не залить, не долить и так далее. Чтобы дерево посадили, оно достаточно активно росло, дало красивую зеленую крону, давало тень, снижало температуру под собой и в то же время очищало воздух», — пояснил спикер «Харьковзеленстроя».

Весеннюю посадку деревьев в городе начнут, когда позволит погода — должна растаять почва. Ориентируются на начало апреля, но если солнышко постарается в марте, работы могут стартовать раньше.

«В планах есть множество улиц. В каждом районе мы определили отдельные участки, где мы в первую очередь начнем высаживать деревья, но нужно отметить, что это будет продолжаться вообще по всему городу. И овраги, и источники. Например, что мне пришло в голову, это Китлярчин яр. Мы в прошлом году начали его приводить в хорошее состояние, сделали новые пандусы, новые смотровые площадки, высаживали там деревья. Мы продолжаем эту работу. И в этом году уже и для рыбаков тоже кое-что придумали сделать, и для отдыхающих зеленую зону расширить. Таким образом мы стараемся украшать и озеленять не только центр, но и самые отдаленные уголки нашего города», — подчеркнул Кравченко.