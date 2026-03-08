Live

В Харькове сосредоточились на долговечных деревьях: чем будут озеленять весной

Общество 20:17   08.03.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
В Харькове сосредоточились на долговечных деревьях: чем будут озеленять весной Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Спикер «Харьковзеленстроя» Андрей Кравченко в комментарии МГ «Объектив» рассказал, что делают в Харькове, чтобы изменить подход к зеленым насаждениям.

«Что касается деревьев, то мы плодотворно сотрудничаем с учеными, специалистами по арбористике, с гилдией ландшафтных дизайнеров Украины, чтобы нам помогали, консультировали по поводу видов деревьев, и мест, и технологий высадки, как это уже нужно делать в современном городе в XXI веке. Если говорить конкретно о видах, то в большинстве своем мы сосредоточились на таких долговечных больших деревьях, как дуб или клен. Такие у нас, в нашей местности, живут лиственных наших лесах и так же будут хорошо себя чувствовать в Харькове», — сказал Кравченко.

Время некоторых видов деревьев истекает, константировал спикер «Харьковзеленстроя». Например, речь идет о березах, для которых лето в городе стало слишком жарким.

«Мы подбираем такие сорта деревьев, такие виды, которые требовали бы как можно меньше такой заботы, чтобы бегать на цыпочках вокруг них — не залить, не долить и так далее. Чтобы дерево посадили, оно достаточно активно росло, дало красивую зеленую крону, давало тень, снижало температуру под собой и в то же время очищало воздух», — пояснил спикер «Харьковзеленстроя».

Весеннюю посадку деревьев в городе начнут, когда позволит погода — должна растаять почва. Ориентируются на начало апреля, но если солнышко постарается в марте, работы могут стартовать раньше.

Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: Устойчивая, выносливая, несгибаемая: в Харькове сеют виолу, возвращают петунии

«В планах есть множество улиц. В каждом районе мы определили отдельные участки, где мы в первую очередь начнем высаживать деревья, но нужно отметить, что это будет продолжаться вообще по всему городу. И овраги, и источники. Например, что мне пришло в голову, это Китлярчин яр. Мы в прошлом году начали его приводить в хорошее состояние, сделали новые пандусы, новые смотровые площадки, высаживали там деревья. Мы продолжаем эту работу. И в этом году уже и для рыбаков тоже кое-что придумали сделать, и для отдыхающих зеленую зону расширить. Таким образом мы стараемся украшать и озеленять не только центр, но и самые отдаленные уголки нашего города», — подчеркнул Кравченко.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
Популярно
Закопать энергетическое оборудование — дороже, чем его стоимость — Терехов
Закопать энергетическое оборудование — дороже, чем его стоимость — Терехов
08.03.2026, 13:01
Новости Харькова — главное 8 марта: удар по спасателям и «прилет» в Харькове
Новости Харькова — главное 8 марта: удар по спасателям и «прилет» в Харькове
08.03.2026, 16:27
Купянска нет: почему люди до сих пор без компенсаций за разрушенное жилье
Купянска нет: почему люди до сих пор без компенсаций за разрушенное жилье
08.03.2026, 14:12
Обнаружены фрагменты тел: в Харькове разбирают завалы 5-этажки (видео)
Обнаружены фрагменты тел: в Харькове разбирают завалы 5-этажки (видео)
08.03.2026, 16:52
Ночью в Харькове «прилетело» по подстанции: частично не работает транспорт
Ночью в Харькове «прилетело» по подстанции: частично не работает транспорт
08.03.2026, 15:47
В Харькове сосредоточились на долговечных деревьях: чем будут озеленять весной
В Харькове сосредоточились на долговечных деревьях: чем будут озеленять весной
08.03.2026, 20:17

Новости по теме:

05.03.2026
Восстановят гектары уничтоженного РФ леса на Харьковщине — Леса Украины
27.02.2026
Более 100 млн на озеленение потратят в Харькове — ХАЦ
16.02.2026
Ветер валит деревья, подтопление: как на Харьковщине борются с последствиями
02.02.2026
Лед на ветках деревьев: чем это опасно и что можно сделать, объяснил агроном📹
31.01.2026
Три товарища напилили деревьев на 300 тысяч гривен на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове сосредоточились на долговечных деревьях: чем будут озеленять весной», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 марта 2026 в 20:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер «Харьковзеленстроя» Андрей Кравченко в комментарии МГ «Объектив» рассказал, что делают в Харькове, чтобы изменить подход к зеленым насаждениям".