Дитина постраждала через атаку російського дрона по машині на Харківщині
10-річна дівчинка – в стані середньої тяжкості, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов про атаку БпЛА в Чугуївському районі 13 грудня.
“У селі Зарічне Чугуївського району російський дрон влучив у цивільний легковий автомобіль. Внаслідок ворожого удару постраждала 10-річна дівчинка. Дитину госпіталізували, стан тяжкості – середній. Також гострої реакції на стрес зазнала 65-річна жінка. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу”, – написав Синєгубов у телеграмі.
13 грудня після масованої ракетно-дронової атаки по енергетиці України РФ продовжує тероризувати місцеве населення. У Харкові зафіксували вже два “прильоти”: БпЛА били по Київському та Шевченківському районах міста. Відомо про пошкодження даху адміністративної будівлі в центрі. Поки що інформації про постраждалих не надходило.
