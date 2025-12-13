Live

Дитина постраждала через атаку російського дрона по машині на Харківщині

Події 16:38   13.12.2025
Оксана Горун
Дитина постраждала через атаку російського дрона по машині на Харківщині

10-річна дівчинка – в стані середньої тяжкості, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов про атаку БпЛА в Чугуївському районі 13 грудня.

У селі Зарічне Чугуївського району російський дрон влучив у цивільний легковий автомобіль. Внаслідок ворожого удару постраждала 10-річна дівчинка. Дитину госпіталізували, стан тяжкості – середній. Також гострої реакції на стрес зазнала 65-річна жінка. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу”, – написав Синєгубов у телеграмі.

13 грудня після масованої ракетно-дронової атаки по енергетиці України РФ продовжує тероризувати місцеве населення. У Харкові зафіксували вже два “прильоти”: БпЛА били по Київському та Шевченківському районах міста. Відомо про пошкодження даху адміністративної будівлі в центрі. Поки що інформації про постраждалих не надходило.

Читайте також:   Масованого удару по енергетиці України завдала РФ 13 грудня: що відомо

Автор: Оксана Горун
