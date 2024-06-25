72 російські цілі знищили дронами, що придбали коштом Харківського облбюджету
Безпілотники «Вампір» знищили за тиждень 72 ворожі цілі, з них ворожої техніки — на 10 млн доларів, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов у своєму телеграм-каналі.
«31 окупант ліквідований або поранений! Три гаубиці, два танки, дві самохідні установки, система РЕБ Р330, «Урал» та інша російська військова техніка перетворилась на металобрухт», – відрапортував Синєгубов.
Такий результат за минулий тиждень показали бійці з групи ударних дронів спецпідрозділу 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: 92 ошбр, беспилотник, БПЛА, дрон, Олег Синегубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 19:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безпілотники «Вампір» знищили за тиждень 72 ворожі цілі, з них ворожої техніки — на 10 млн доларів, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов у своєму телеграм-каналі.".