72 російські цілі знищили дронами, що придбали коштом Харківського облбюджету

Безпілотники «Вампір» знищили за тиждень 72 ворожі цілі, з них ворожої техніки — на 10 млн доларів, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов у своєму телеграм-каналі.

«31 окупант ліквідований або поранений! Три гаубиці, два танки, дві самохідні установки, система РЕБ Р330, «Урал» та інша російська військова техніка перетворилась на металобрухт», – відрапортував Синєгубов.

Такий результат за минулий тиждень показали бійці з групи ударних дронів спецпідрозділу 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка.