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72 російські цілі знищили дронами, що придбали коштом Харківського облбюджету

Суспільство 19:37   25.06.2024
Оксана Якушко
72 російські цілі знищили дронами, що придбали коштом Харківського облбюджету

Безпілотники «Вампір» знищили за тиждень 72 ворожі цілі, з них ворожої техніки — на 10 млн доларів, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов у своєму телеграм-каналі.

«31 окупант ліквідований або поранений! Три гаубиці, два танки, дві самохідні установки, система РЕБ Р330, «Урал» та інша російська військова техніка перетворилась на металобрухт», – відрапортував Синєгубов.

 

Такий результат за минулий тиждень показали бійці з групи ударних дронів спецпідрозділу 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 19:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безпілотники «Вампір» знищили за тиждень 72 ворожі цілі, з них ворожої техніки — на 10 млн доларів, повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов у своєму телеграм-каналі.".