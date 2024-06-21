Дрон РФ вдарив по машині Укрпошти у Вовчанській громаді: працівниця загинула
Ілюстративне фото
Працівниця пересувного відділення Укрпошти загинула 21 червня у Вовчанській громаді внаслідок влучання російського дрона, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 10-ї ранку ворожий БпЛА вдарив по машині, на якій людям доставляли пенсії. Водій, який супроводжував жінку, поранений. Він пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та доправили до Харкова до медустанови.
Наразі до місця удару немає доступу через інтенсивні обстріли.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Волчанская громада, погибла, сінєгубов, укрпочта, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 21:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівниця пересувного відділення Укрпошти загинула 21 червня у Вовчанській громаді внаслідок влучання російського дрона, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов".