Дрон РФ вдарив по машині Укрпошти у Вовчанській громаді: працівниця загинула

Працівниця пересувного відділення Укрпошти загинула 21 червня у Вовчанській громаді внаслідок влучання російського дрона, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 10-ї ранку ворожий БпЛА вдарив по машині, на якій людям доставляли пенсії. Водій, який супроводжував жінку, поранений. Він пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та доправили до Харкова до медустанови.

Наразі до місця удару немає доступу через інтенсивні обстріли.