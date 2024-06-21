Дрон РФ ударил по машине Укрпочты в Волчанской громаде: сотрудница погибла

Работница передвижного отделения Укрпочты погибла 21 июня в Волчанской громаде в результате попадания российского дрона, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около 10 утра вражеский БпЛА ударил по машине, на которой людям доставляли пенсии. Водитель, сопровождавший женщину, ранен. Он пешком дошел до Бугаевки, где его увидели военные и доставили в Харьков в медучреждение.

Сейчас к месту удара нет доступа из-за интенсивных обстрелов.