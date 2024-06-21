Дрон РФ ударил по машине Укрпочты в Волчанской громаде: сотрудница погибла
Иллюстративное фото
Работница передвижного отделения Укрпочты погибла 21 июня в Волчанской громаде в результате попадания российского дрона, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Около 10 утра вражеский БпЛА ударил по машине, на которой людям доставляли пенсии. Водитель, сопровождавший женщину, ранен. Он пешком дошел до Бугаевки, где его увидели военные и доставили в Харьков в медучреждение.
Сейчас к месту удара нет доступа из-за интенсивных обстрелов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Волчанская громада, погибла, синегубов, укрпочта, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 21:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работница передвижного отделения Укрпочты погибла 21 июня в Волчанской громаде в результате попадания российского дрона, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов".