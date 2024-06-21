Пять боев идут на Купянском направлении — Генштаб на 19:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении сейчас идут пять боев — в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовка, Песчаное, Синьковка и Берестовое, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.
Всего за день на Купянском направлении насчитали 13 попыток оккупантов приблизиться к украинским позициям.
На Харьковском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, бои, генштаб, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 20:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении сейчас идут пять боев — в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовка, Песчаное, Синьковка и Берестовое, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 19:00".