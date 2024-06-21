Пять боев идут на Купянском направлении — Генштаб на 19:00

На Купянском направлении сейчас идут пять боев — в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовка, Песчаное, Синьковка и Берестовое, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.

Всего за день на Купянском направлении насчитали 13 попыток оккупантов приблизиться к украинским позициям.

На Харьковском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.