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Пять боев идут на Купянском направлении — Генштаб на 19:00

Происшествия 20:29   21.06.2024
Елена Нагорная
Пять боев идут на Купянском направлении — Генштаб на 19:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении сейчас идут пять боев — в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовка, Песчаное, Синьковка и Берестовое, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.

Всего за день на Купянском направлении насчитали 13 попыток оккупантов приблизиться к украинским позициям.

На Харьковском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

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Автор: Елена Нагорная
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Пять боев идут на Купянском направлении — Генштаб на 19:00
Пять боев идут на Купянском направлении — Генштаб на 19:00
21.06.2024, 20:29

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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 20:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении сейчас идут пять боев — в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовка, Песчаное, Синьковка и Берестовое, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 19:00".