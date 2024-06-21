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Россияне бьют КАБами по Липцам и атакуют Синьковку на Харьковщине — ГШ ВСУ

Происшествия 13:58   21.06.2024
Оксана Якушко
Россияне бьют КАБами по Липцам и атакуют Синьковку на Харьковщине — ГШ ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне ударили КАБами из Белгорода по районам Липцев, Зеленого и Нескучного, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении общее количество атак врага – восемь, из них – две еще продолжаются у Синьковки.

Читайте также: На Харьковском направлении враг активных действий не проводил — ГШ на 11:00

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 13:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне ударили КАБами из Белгорода по районам Липцев, Зеленого и Нескучного, сообщил Генштаб ВСУ. ".