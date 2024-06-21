Россияне бьют КАБами по Липцам и атакуют Синьковку на Харьковщине — ГШ ВСУ

На Харьковском направлении россияне ударили КАБами из Белгорода по районам Липцев, Зеленого и Нескучного, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении общее количество атак врага – восемь, из них – две еще продолжаются у Синьковки.