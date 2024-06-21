Россияне бьют КАБами по Липцам и атакуют Синьковку на Харьковщине — ГШ ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении россияне ударили КАБами из Белгорода по районам Липцев, Зеленого и Нескучного, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении общее количество атак врага – восемь, из них – две еще продолжаются у Синьковки.
Читайте также: На Харьковском направлении враг активных действий не проводил — ГШ на 11:00
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне бьют КАБами по Липцам и атакуют Синьковку на Харьковщине — ГШ ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 13:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне ударили КАБами из Белгорода по районам Липцев, Зеленого и Нескучного, сообщил Генштаб ВСУ. ".