На Харьковском направлении враг активных действий не проводил — ГШ на 11:00
Фото: Генштаб ВСУ
Враг не проводил активных действий на Харьковском направлении. В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 11:00 сообщили о потерях оккупантов за сутки.
За прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 88 оккупантов погибшими и ранеными. Кроме того, уничтожены ББМ, две артсистемы и пять автомобилей. Поражены 13 укрытий живой силы и два места хранения боеприпасов.
На Купянском направлении с начала суток произошло уже три боевых столкновения в районах Степовой Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Одно боестолкновение продолжается.
За прошедшие сутки враг потерял на Купянском направлении до 90 человек. Уничтожены танк, ББМ и автомобиль.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, зведення, Купянское, направление, оккупанты, окупанти, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 12:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг не проводил активных действий на Харьковском направлении. В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 11:00 сообщили о потерях оккупантов за сутки.".