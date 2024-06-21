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На Харьковском направлении враг активных действий не проводил — ГШ на 11:00

Общество 12:27   21.06.2024
Виктория Яковенко
На Харьковском направлении враг активных действий не проводил — ГШ на 11:00 Фото: Генштаб ВСУ

Враг не проводил активных действий на Харьковском направлении. В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 11:00 сообщили о потерях оккупантов за сутки.

За прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 88 оккупантов погибшими и ранеными. Кроме того, уничтожены ББМ, две артсистемы и пять автомобилей. Поражены 13 укрытий живой силы и два места хранения боеприпасов.

На Купянском направлении с начала суток произошло уже три боевых столкновения в районах Степовой Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Одно боестолкновение продолжается.

За прошедшие сутки враг потерял на Купянском направлении до 90 человек. Уничтожены танк, ББМ и автомобиль.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 12:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг не проводил активных действий на Харьковском направлении. В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 11:00 сообщили о потерях оккупантов за сутки.".