На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив – Генштаб ЗСУ на 11:00

Ворог не проводив активних дій на Харківському напрямку. У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 11:00 повідомили про втрати окупантів за добу.

За минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 88 окупантів загиблими та пораненими. Крім того, знищені ББМ, дві артсистеми та п’ять автомобілів. Уражені 13 укриттів живої сили та два місця зберігання боєприпасів.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже три бойові зіткнення в районах Степової Новоселівки, Піщаного і Стельмахівки. Одне боєзіткнення триває.

За минулу добу ворог втратив на Куп’янському напрямку до 90 осіб. Знищені танк, ББМ та автомобіль.