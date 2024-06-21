За добу на Харківщині 1 поранений, уранці та вночі були обстріли – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов 21 червня повідомив про наслідки російських обстрілів на Харківщині.
За добу на Харківщині одна людина отримала поранення – мешканець села Руські Тишки в Циркунівській громаді. По селу вдарили 20 червня близько 16:45.
Протягом ночі росіяни тероризували селище Борова.
“Внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено 7 будинків, автомобіль, прибудова до магазину”, – поінформував Синєгубов.
У ДСНС раніше повідомили, що на місці виникли дві пожежі, їх уже ліквідували. Постраждалих немає.
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Уже вранці 21 червня – близько 06:30 – окупанти обстріляли село Кругляківка в Куп’янському районі.
“Через ворожий обстріл у приватному домоволодінні зруйнована літня кухня та господарчі будівлі, також пошкоджено будинок”, — повідомив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 08:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов 21 червня повідомив про наслідки російських обстрілів на Харківщині".