За добу на Харківщині 1 поранений, уранці та вночі були обстріли – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов 21 червня повідомив про наслідки російських обстрілів на Харківщині.

За добу на Харківщині одна людина отримала поранення – мешканець села Руські Тишки в Циркунівській громаді. По селу вдарили 20 червня близько 16:45.

Протягом ночі росіяни тероризували селище Борова.

“Внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено 7 будинків, автомобіль, прибудова до магазину”, – поінформував Синєгубов.

У ДСНС раніше повідомили, що на місці виникли дві пожежі, їх уже ліквідували. Постраждалих немає.

Уже вранці 21 червня – близько 06:30 – окупанти обстріляли село Кругляківка в Куп’янському районі.

“Через ворожий обстріл у приватному домоволодінні зруйнована літня кухня та господарчі будівлі, також пошкоджено будинок”, — повідомив начальник ХОВА.