ISW: українські війська просунулися в районі Вовчанська та самому місті
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Сили оборони тіснять окупантів на північний схід від Вовчанська та у центрі міста.
“Українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Вовчанська на тлі російських та українських атак, що тривають, на північ і північний схід від міста 20 червня. Геолоковані кадри, опубліковані 20 червня, показують, що українські війська нещодавно відбили кілька позицій на північний схід від міста Вовчанськ і просунулися вздовж вулиці Соборної у північній частині Вовчанська”, – поінформували в ISW.
Аналітики не виявили “міцних російських позицій” у районі вулиць Гоголя та Олеся Досвітного у Вовчанську та припускають, що Сили оборони зберігають позиції у цьому районі. Інститут вивчення війни також повідомив, що не виявив підтверджень низки заяв російських блогерів, зокрема про захоплення деяких будівель на території Агрегатного заводу.
Читайте також: Росіяни вперше застосували плануючу бомбу ФАБ-3000 – Коваленко (відео)
“Представник української групи військ “Хортиця” підполковник Назар Волошин повідомив, що з ранку 20 червня російські атаки в районі Вовчанська стали менш інтенсивними”, – доповнили в ISW.
На півночі від Харкова – в районі Липців та Глибокого продовжуються бої, проте інформації про будь-які просування ISW не повідомив. Окупанти продовжують наступати на Куп’янському напрямку, підтверджених успіхів за минулу добу вони не мають.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, вовчанськ, новини Харкова, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ISW: українські війська просунулися в районі Вовчанська та самому місті»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 07:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Сили оборони тіснять окупантів на північний схід від Вовчанська та у центрі міста".