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ISW: українські війська просунулися в районі Вовчанська та самому місті

Події 07:18   21.06.2024
Оксана Горун
ISW: українські війська просунулися в районі Вовчанська та самому місті

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Сили оборони тіснять окупантів на північний схід від Вовчанська та у центрі міста.

“Українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Вовчанська на тлі російських та українських атак, що тривають, на північ і північний схід від міста 20 червня. Геолоковані кадри, опубліковані 20 червня, показують, що українські війська нещодавно відбили кілька позицій на північний схід від міста Вовчанськ і просунулися вздовж вулиці Соборної у північній частині Вовчанська”, – поінформували в ISW.

Аналітики не виявили “міцних російських позицій” у районі вулиць Гоголя та Олеся Досвітного у Вовчанську та припускають, що Сили оборони зберігають позиції у цьому районі. Інститут вивчення війни також повідомив, що не виявив підтверджень низки заяв російських блогерів, зокрема про захоплення деяких будівель на території Агрегатного заводу.

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“Представник української групи військ “Хортиця” підполковник Назар Волошин повідомив, що з ранку 20 червня російські атаки в районі Вовчанська стали менш інтенсивними”, – доповнили в ISW.

На півночі від Харкова – в районі Липців та Глибокого продовжуються бої, проте інформації про будь-які просування ISW не повідомив. Окупанти продовжують наступати на Куп’янському напрямку, підтверджених успіхів за минулу добу вони не мають.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 07:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Сили оборони тіснять окупантів на північний схід від Вовчанська та у центрі міста".