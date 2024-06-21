ISW: українські війська просунулися в районі Вовчанська та самому місті

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Сили оборони тіснять окупантів на північний схід від Вовчанська та у центрі міста.

“Українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Вовчанська на тлі російських та українських атак, що тривають, на північ і північний схід від міста 20 червня. Геолоковані кадри, опубліковані 20 червня, показують, що українські війська нещодавно відбили кілька позицій на північний схід від міста Вовчанськ і просунулися вздовж вулиці Соборної у північній частині Вовчанська”, – поінформували в ISW.

Аналітики не виявили “міцних російських позицій” у районі вулиць Гоголя та Олеся Досвітного у Вовчанську та припускають, що Сили оборони зберігають позиції у цьому районі. Інститут вивчення війни також повідомив, що не виявив підтверджень низки заяв російських блогерів, зокрема про захоплення деяких будівель на території Агрегатного заводу.

“Представник української групи військ “Хортиця” підполковник Назар Волошин повідомив, що з ранку 20 червня російські атаки в районі Вовчанська стали менш інтенсивними”, – доповнили в ISW.

На півночі від Харкова – в районі Липців та Глибокого продовжуються бої, проте інформації про будь-які просування ISW не повідомив. Окупанти продовжують наступати на Куп’янському напрямку, підтверджених успіхів за минулу добу вони не мають.