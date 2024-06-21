ISW: украинские войска продвинулись в районе Волчанска и самом городе

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Силы обороны теснят оккупантов к северо-востоку от Волчанска и в центре города.

«Украинские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Волчанска на фоне продолжающихся российских и украинских атак к северу и северо-востоку от города 20 июня. Геолоцированные кадры, опубликованные 20 июня, показывают, что украинские войска недавно отбили несколько позиций к северо-востоку от Волчанска и продвинулись вдоль улицы Соборной в северной части Волчанска», — проинформировали в ISW.

Аналитики не обнаружили «прочных российских позиций» в районе улиц Гоголя и Олеся Досвитного в Волчанске и предполагают, что Силы обороны сохраняют позиции в этом районе. Институт изучения войны также сообщил, что не обнаружил подтверждений ряду заявлений российских блогеров, в частности о захвате неких зданий на территории Агрегатного завода.

«Представитель украинской группы войск «Хортица» подполковник Назар Волошин сообщил, что с утра 20 июня российские атаки в районе Волчанска стали менее интенсивными», — дополнили в ISW.

На севере от Харькова — в районе Липцев и Глубокого продолжаются бои, однако информации о каких-либо продвижениях ISW не сообщил. Оккупанты продолжают наступать на Купянском направлении, подтвержденных успехов за минувшие сутки у них нет.