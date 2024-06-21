Вночі ворог ударив по Боровій – виникли пожежі – ДСНС

Дві пожежі виникли в Боровій через обстріли, повідомила вранці 21 червня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в Ізюмському районі області. Вночі ворог вдарив по селу Борова, там за різними адресами горів приватний будинок, автомобіль та прибудова місцевого магазину. Загальна площа їх 285 кв. м. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає”, – повідомили в ДСНС.

Також рятувальники зазначили, що о 17:00 20 червня остаточно загасили пожежу в Старосалтівському лісництві, яка вирувала дві доби.

Загалом за добу харківські вогнеборці 15 разів виїжджали гасити пожежі.