Ночью враг ударил по Боровой — возникли пожары — ГСЧС

Два пожара возникли в Боровой из-за обстрелов, сообщила утром 21 июня пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В течение суток вражеские войска вызвали два пожара в Изюмском районе области. Ночью враг ударил по поселку Боровая, там по разным адресам горел частный дом, автомобиль и пристройка местного магазина. Общая площадь — 285 кв.м. Все они оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в ГСЧС.

Также спасатели отметили, что в 17:00 20 июня окончательно потушили пожар в Старосалтовском лесничестве, который бушевал двое суток.

В целом за сутки харьковские огнеборцы 15 раз выезжали тушить пожары.