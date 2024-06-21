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Ночью враг ударил по Боровой — возникли пожары — ГСЧС

Происшествия 08:16   21.06.2024
Оксана Горун
Ночью враг ударил по Боровой — возникли пожары — ГСЧС

Два пожара возникли в Боровой из-за обстрелов, сообщила утром 21 июня пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В течение суток вражеские войска вызвали два пожара в Изюмском районе области. Ночью враг ударил по поселку Боровая, там по разным адресам горел частный дом, автомобиль и пристройка местного магазина. Общая площадь — 285 кв.м. Все они оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в ГСЧС.

Также спасатели отметили, что в 17:00 20 июня окончательно потушили пожар в Старосалтовском лесничестве, который бушевал двое суток.

В целом за сутки харьковские огнеборцы 15 раз выезжали тушить пожары.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 08:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два пожара возникли в Боровой из-за обстрелов, сообщила утром 21 июня пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".