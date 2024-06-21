Ночью враг ударил по Боровой — возникли пожары — ГСЧС
Два пожара возникли в Боровой из-за обстрелов, сообщила утром 21 июня пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В течение суток вражеские войска вызвали два пожара в Изюмском районе области. Ночью враг ударил по поселку Боровая, там по разным адресам горел частный дом, автомобиль и пристройка местного магазина. Общая площадь — 285 кв.м. Все они оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в ГСЧС.
Также спасатели отметили, что в 17:00 20 июня окончательно потушили пожар в Старосалтовском лесничестве, который бушевал двое суток.
В целом за сутки харьковские огнеборцы 15 раз выезжали тушить пожары.
Читайте также: ISW: украинские войска продвинулись в районе Волчанска и самом городе
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Борова, Боровая, ГСЧС, новости Харькова, обстрелы, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью враг ударил по Боровой — возникли пожары — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 08:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два пожара возникли в Боровой из-за обстрелов, сообщила утром 21 июня пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".