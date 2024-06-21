За сутки на Харьковщине 1 раненый, утром и ночью были обстрелы — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов 21 июня сообщил о последствиях российских обстрелов на Харьковщине.
За сутки на Харьковщине один человек получил ранения — житель села Русские Тишки в Циркуновской громаде. По селу ударили 20 июня около 16:45.
В течение ночи россияне терроризировали поселок Боровая.
«В результате авиационного обстрела повреждены семь домов, автомобиль, пристройка к магазину», — проинформировал Синегубов.
В ГСЧС ранее сообщили, что на месте возникли два пожара, их уже ликвидировали. Пострадавших нет.
Читайте также: ISW: украинские войска продвинулись в районе Волчанска и самом городе
Уже утром 21 июня — около 06:30 — оккупанты обстреляли село Кругляковка в Купянском районе.
«Из-за вражеских обстрелов в частном домовладении разрушена летняя кухня и хозяйственные постройки, также поврежден дом», — сообщил начальник ХОВА.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Борова, Боровая, новости Харькова, обстрелы, поранений, раненый, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «За сутки на Харьковщине 1 раненый, утром и ночью были обстрелы — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 08:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов 21 июня сообщил о последствиях российских обстрелов на Харьковщине".