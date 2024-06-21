За сутки на Харьковщине 1 раненый, утром и ночью были обстрелы — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов 21 июня сообщил о последствиях российских обстрелов на Харьковщине.

За сутки на Харьковщине один человек получил ранения — житель села Русские Тишки в Циркуновской громаде. По селу ударили 20 июня около 16:45.

В течение ночи россияне терроризировали поселок Боровая.

«В результате авиационного обстрела повреждены семь домов, автомобиль, пристройка к магазину», — проинформировал Синегубов.

В ГСЧС ранее сообщили, что на месте возникли два пожара, их уже ликвидировали. Пострадавших нет.

Уже утром 21 июня — около 06:30 — оккупанты обстреляли село Кругляковка в Купянском районе.

«Из-за вражеских обстрелов в частном домовладении разрушена летняя кухня и хозяйственные постройки, также поврежден дом», — сообщил начальник ХОВА.