«Есть небольшие успехи у нас» — 3-я ОШБр о направлении на Боровую (видео)

Войска РФ на Боровском направлении продвижения не имеют, наоборот — есть небольшие успехи у защитников, рассказал в эфире нацмарафона Евгений Еременко, заместитель командира противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

Он напомнил, что россияне стремятся продвинуться в направлении поселка Боровая Харьковской области, чтобы создать там плацдарм для дальнейшего форсирования реки Оскол в том районе.

«То есть это важный населенный пункт, это важный участок, где они смогут накапливаться, перебрасывать силы и разворачивать свои действия. На самом деле здесь все контролируется силами 3-й штурмовой бригады, силами смежников. То есть никакого успеха и развития не имеют (россияне — ред.). Наоборот, есть небольшие успехи у нас», — заверил Еременко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил, что противник постоянно меняет характер своих действий, чтобы держать защитников в напряжении.

«То есть, это идет на истощение войска, на деморализацию войска, на то, чтобы как-то наше государство капитулировало, чего он, я уверен, не дождется. Поэтому на всем участке фронта, а полоса обороны 3-й отдельной штурмовой бригады — это более 59 километров, он пытается найти слабое место, куда-то ворваться, где-то развить успех. Поэтому и характер действий противника бывает разный. Иногда это малые группы до трех военнослужащих, где он пытается накопиться, развивать успех. Иногда бывают группы по 15-20 военнослужащих, массированные атаки, скажем так. Также применение техники — три единицы, восемь единиц, танки, танки с БМП. Он пытается как-то по-разному удивить нас, но мы готовы ко всему», — добавил Еременко.