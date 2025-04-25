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«Есть небольшие успехи у нас» — 3-я ОШБр о направлении на Боровую (видео)

Фронт 20:01   25.04.2025
Елена Нагорная
«Есть небольшие успехи у нас» — 3-я ОШБр о направлении на Боровую (видео) Скриншот

Войска РФ на Боровском направлении продвижения не имеют, наоборот — есть небольшие успехи у защитников, рассказал в эфире нацмарафона Евгений Еременко, заместитель командира противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

Он напомнил, что россияне стремятся продвинуться в направлении поселка Боровая Харьковской области, чтобы создать там плацдарм для дальнейшего форсирования реки Оскол в том районе.

«То есть это важный населенный пункт, это важный участок, где они смогут накапливаться, перебрасывать силы и разворачивать свои действия. На самом деле здесь все контролируется силами 3-й штурмовой бригады, силами смежников. То есть никакого успеха и развития не имеют (россияне — ред.). Наоборот, есть небольшие успехи у нас», — заверил Еременко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил, что противник постоянно меняет характер своих действий, чтобы держать защитников в напряжении.

«То есть, это идет на истощение войска, на деморализацию войска, на то, чтобы как-то наше государство капитулировало, чего он, я уверен, не дождется. Поэтому на всем участке фронта, а полоса обороны 3-й отдельной штурмовой бригады — это более 59 километров, он пытается найти слабое место, куда-то ворваться, где-то развить успех. Поэтому и характер действий противника бывает разный. Иногда это малые группы до трех военнослужащих, где он пытается накопиться, развивать успех. Иногда бывают группы по 15-20 военнослужащих, массированные атаки, скажем так. Также применение техники — три единицы, восемь единиц, танки, танки с БМП. Он пытается как-то по-разному удивить нас, но мы готовы ко всему», — добавил Еременко.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 20:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ на Боровском направлении продвижения не имеют, наоборот — есть небольшие успехи у защитников, рассказал Евгений Еременко, замкомандира противотанкового батальона 3-й ОШБр".