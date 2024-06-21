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Росіяни б’ють КАБами по Липцях і атакують Синьківку на Харківщині – ГШ ЗСУ

Події 13:58   21.06.2024
Оксана Якушко
Росіяни б’ють КАБами по Липцях і атакують Синьківку на Харківщині – ГШ ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни вдарили КАБами з Бєлгорода по районах Липців, Зеленого та Нескучного, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку загальна кількість атак ворога – вісім, з них – дві ще тривають у Синьківки.

Читайте також: На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив – Генштаб ЗСУ на 11:00

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 13:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни вдарили КАБами з Бєлгорода по районах Липців, Зеленого та Нескучного, повідомив Генштаб ЗСУ.".