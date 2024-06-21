Росіяни б’ють КАБами по Липцях і атакують Синьківку на Харківщині – ГШ ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни вдарили КАБами з Бєлгорода по районах Липців, Зеленого та Нескучного, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку загальна кількість атак ворога – вісім, з них – дві ще тривають у Синьківки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 13:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни вдарили КАБами з Бєлгорода по районах Липців, Зеленого та Нескучного, повідомив Генштаб ЗСУ.".