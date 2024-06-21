Росіяни б’ють КАБами по Липцях і атакують Синьківку на Харківщині – ГШ ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни вдарили КАБами з Бєлгорода по районах Липців, Зеленого та Нескучного, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку загальна кількість атак ворога – вісім, з них – дві ще тривають у Синьківки.