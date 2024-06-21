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П’ять боїв йдуть на Куп’янському напрямку – Генштаб на 19:00

Події 20:29   21.06.2024
Олена Нагорна
П’ять боїв йдуть на Куп’янському напрямку – Генштаб на 19:00

На Куп’янському напрямку зараз йдуть п’ять боїв – у районах населених пунктів Стельмахівка, Новоселівка, Піщане, Синьківка та Берестове, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00.

Загалом за день на Куп’янському напрямку нарахували 13 спроб окупантів наблизитись до українських позицій.

На Харківському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 20:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку зараз йдуть п’ять боїв – у районах населених пунктів Стельмахівка, Новоселівка, Піщане, Синьківка та Берестове, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00".