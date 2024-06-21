П’ять боїв йдуть на Куп’янському напрямку – Генштаб на 19:00

На Куп’янському напрямку зараз йдуть п’ять боїв – у районах населених пунктів Стельмахівка, Новоселівка, Піщане, Синьківка та Берестове, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00.

Загалом за день на Куп’янському напрямку нарахували 13 спроб окупантів наблизитись до українських позицій.

На Харківському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.