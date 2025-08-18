Мобільні поштові відділення на Харківщині: де працюють і що у планах
Розширення мережі мобільних поштових відділень триває у Харківській області.
Мобільне поштове відділення у селищі Пісочин обслуговує понад три тисячі людей щомісяця. Більшість клієнтів – молодь від 17 років та підприємці, пише пресслужба ХОВА.
Серед найзатребуваніших послуг — отримання посилок, відправлення кореспонденції, виплата пенсій і соціальної допомоги, зокрема від міжнародних партнерів.
«Перевага мобільного відділення полягає в тому, що його можна розташувати в будь-якому місці без додаткових будівельних робіт. Кожне відділення облаштоване пандусом і генератором, що дозволяє автономізувати роботу персоналу та підлаштовуватися під потреби клієнтів. Наразі такі точки працюють у селищах Пісочин, Циркуни та Докучаєвське. Планується відкриття низки аналогічних відділень у громадах, які найбільше постраждали внаслідок ворожих обстрілів», — розповіла територіальна менеджерка «Укрпошти» Марія Сосновська.
Розширення мережі мобільних відділень «Укрпошти» є частиною комплексного підходу до безбар’єрності та доступності соціальних і поштових послуг на Харківщині, додали у ХОВА.
Читайте також: «єОселя» стане доступнішою. Жителям Харківщини розповіли нові умови
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, Песочин, почта, укрпочта;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Мобільні поштові відділення на Харківщині: де працюють і що у планах»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 21:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розширення мережі мобільних поштових відділень триває у Харківській області.".