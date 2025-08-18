Live
Мобільні поштові відділення на Харківщині: де працюють і що у планах

Суспільство 21:08   18.08.2025
Олена Нагорна
Розширення мережі мобільних поштових відділень триває у Харківській області.

Мобільне поштове відділення у селищі Пісочин обслуговує понад три тисячі людей щомісяця. Більшість клієнтів – молодь від 17 років та підприємці, пише пресслужба ХОВА.

Серед найзатребуваніших послуг — отримання посилок, відправлення кореспонденції, виплата пенсій і соціальної допомоги, зокрема від міжнародних партнерів.

«Перевага мобільного відділення полягає в тому, що його можна розташувати в будь-якому місці без додаткових будівельних робіт. Кожне відділення облаштоване пандусом і генератором, що дозволяє автономізувати роботу персоналу та підлаштовуватися під потреби клієнтів. Наразі такі точки працюють у селищах Пісочин, Циркуни та Докучаєвське. Планується відкриття низки аналогічних відділень у громадах, які найбільше постраждали внаслідок ворожих обстрілів», — розповіла територіальна менеджерка «Укрпошти» Марія Сосновська.

Розширення мережі мобільних відділень «Укрпошти» є частиною комплексного підходу до безбар’єрності та доступності соціальних і поштових послуг на Харківщині, додали у ХОВА.

Читайте також: «єОселя» стане доступнішою. Жителям Харківщини розповіли нові умови

Автор: Олена Нагорна
