Мобильные почтовые отделения на Харьковщине: где работают и что в планах

Елена Нагорная
Расширение сети мобильных почтовых отделений продолжается в Харьковской области.

Мобильное почтовое отделение в поселке Песочин обслуживает более трех тысяч человек ежемесячно. Большинство клиентов — молодежь от 17 лет и предприниматели, пишет пресс-служба ХОВА.

Среди самых востребованных услуг — получение посылок, отправка корреспонденции, выплата пенсий и социальной помощи, в частности от международных партнеров.

«Преимущество мобильного отделения заключается в том, что его можно расположить в любом месте без дополнительных строительных работ. Каждое отделение оборудовано пандусом и генератором, что позволяет автономизировать работу персонала и подстраиваться под потребности клиентов. Сейчас такие точки работают в поселках Песочин, Циркуны и Докучаевское. Планируется открытие ряда аналогичных отделений в громадах, которые больше всего пострадали в результате вражеских обстрелов», — рассказала территориальный менеджер «Укрпочты» Мария Сосновская.

Расширение сети мобильных отделений «Укрпочты» является частью комплексного подхода к безбарьерности и доступности социальных и почтовых услуг в Харьковской области, добавили в ХОВА.

Автор: Елена Нагорная
