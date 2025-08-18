«єОселя» станет доступнее. Жителям Харьковщины рассказали новые условия

Обновленный механизм госпрограммы «єОселя» для переселенцев и жителей прифронтовых территорий стартует с 10 сентября.

Об этом сообщили в ХОВА.

«В рамках программы поддержки прифронтовых регионов государство будет покрывать пользователям есть до 70% первого взноса по ипотеке, до 70% ежемесячных платежей в первый год и до 40 тыс. грн на расходы по оформлению ипотеки», — отметили в ХОВА.

Больше о новых условиях пользования программой:

Подробная информация о комплексной программе поддержки прифронтовых регионов доступна по ссылке на сайте: https://frontlineregions.gov.ua