На Харьковщине заработал центр для жителей Донетчины — Синегубов

Общество 14:45   18.08.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине заработал центр для жителей Донетчины — Синегубов Скриншот

Ситуация на Харьковщине остается достаточно сложной, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что продолжается эвакуация из Купянского и Изюмского районов, для этого в Харькове работает транзитный логистический центр.

Еще один открыли в городе Лозовая. Он работает для эвакуированных людей из Донецкой области, отметил Синегубов.

«Для того, чтобы мы принимали людей с Донетчины в качестве транзитного центра и дальше перенаправляли их вглубь нашей страны. Этот центр уже с сегодняшнего дня функционирует. Он рассчитан по меньшей мере на 300 человек. Будем наращивать такие возможности, чтобы поддержать соседние регионы в процессе эвакуации людей», — подчеркнул глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Перемещаться по Купянску и окрестностям крайне опасно — Канашевич (видео)

Автор: Виктория Яковенко
