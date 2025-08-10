Live
Перемещаться по Купянску и окрестностям крайне опасно — Канашевич (видео)

Общество 15:10   10.08.2025
Елена Нагорная
Перемещаться по Купянску и окрестностям крайне опасно — Канашевич (видео) Скриншот

Об оперативной ситуации в Купянском районе Харьковской области рассказал в эфире национального телемарафона начальник РВА Андрей Канашевич.

По его словам, в ночь на 10 августа обстрелов населенных пунктов Купянщины не было, накануне же удару БпЛА подверглась Шевченковская громада, в Купянске в результате воздушных атак есть пострадавшие. Утром в Купянске человек подорвался на неизвестном предмете, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Населенные пункты вдоль линии фронта, вдоль границы — находятся под постоянными вражескими обстрелами. Ситуация остается неизменной, она достаточно напряженная», — констатировал Канашевич.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он сообщил, что на опасных территориях Купянского района, в пяти громадах, проживают 4600 человек. В городе Купянск остается чуть больше тысячи жителей, в Купянской громаде — 900. Темпы эвакуации Канашевич называет «не очень удовлетворительными».

«Есть определенные такие «взрывы» и по обращениям людей после обстрелов. И тогда эвакуация осуществляется несколькими экипажами с привлечением полиции, ГСЧС. Но есть и такие дни, как вчера, например, когда обращений по поводу эвакуации не поступало. В Купянске критическая инфраструктура не работает. Она очень существенно повреждена и восстанавливать ее на сегодняшний день невозможно. Это опасно для тех, кто мог бы это сделать. Магазины, аптеки, больница также не работают, потому что это тоже опасно. У нас вчера, к примеру, гражданская машина ехала, была атакована FPV-дроном. Это еще раз подтвердило, что перемещаться по Купянску, по прилегающим территориям и населенным пунктам — это крайне опасно. Поэтому как можно меньше люди находятся на улице. Соответственно, получить все, что им необходимо, к сожалению, они не могут. Но могут выехать и получить все это в Харькове», — напомнил глава РВА.

Читайте также: ISW: Силы обороны продвинулись в направлении Купянска, что на других фронтах

Автор: Елена Нагорная
