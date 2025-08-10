Live
Пересуватися по Куп’янську та околицях вкрай небезпечно – Канашевич (відео)

Суспільство 15:10   10.08.2025
Олена Нагорна
Пересуватися по Куп’янську та околицях вкрай небезпечно – Канашевич (відео) Скриншот

Про оперативну ситуацію в Куп’янському районі Харківської області розповів в етері національного телемарафону начальник РВА Андрій Канашевич.

За його словами, у ніч проти 10 серпня обстрілів населених пунктів Куп’янщини не було, напередодні ж удару БпЛА зазнала Шевченківська громада, у Куп’янську внаслідок повітряних атак є постраждалі. Зранку в Куп’янську людина підірвалась на невідомому предметі, її ушпиталили у важкому стані.

“Населені пункти вздовж лінії фронту, вздовж кордону – знаходяться під постійними ворожими обстрілами. Ситуація залишається незмінною, вона достатньо напружена”, – констатував Канашевич.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він поінформував, що на небезпечних територіях Куп’янського району, у п’яти громадах Приоскілля, живуть 4600 людей. У місті Куп’янськ залишається трохи більше ніж тисяча жителів, у Куп’янській громаді – 900. Темпи евакуації Канашевич називає “не дуже задовільними”.

“Є певні такі “вибухи” і за зверненнями людей після обстрілів. І тоді евакуація здійснюється декількома екіпажами із залучанням поліції, ДСНС. Але є і такі дні, як вчора, наприклад, коли звернень щодо евакуації не надходило. У Куп’янську критична інфраструктура не працює. Вона дуже суттєво пошкоджена і відновлювати її станом на сьогодні неможливо. Це небезпечно для тих, хто міг би це зробити. Магазини, аптеки, лікарня так само не працюють, тому що так само це небезпечно. У нас вчора, до прикладу, цивільна автівка їхала, була атакована FPV-дроном. Це ще раз підтвердило, що переміщатись по Куп’янську, по прилеглих територіях і населених пунктах – це вкрай небезпечно. Тому якомога менше люди знаходяться на вулиці. Відповідно, отримати все, що їм необхідно, на жаль, вони не можуть. Але можуть виїхати й отримати все це в Харкові”, – нагадав очільник РВА.

Читайте також: ISW: Сили оборони просунулися у напрямку Куп’янська, що на інших фронтах

Автор: Олена Нагорна
