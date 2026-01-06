Обстрелы Купянщины сегодня: Канашевич рассказал о последствиях
Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius
Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич сообщил, что 6 января оккупанты били по громаде БпЛА И FPV-дронами.
Первые прилеты зафиксировали в ночь на 6 января, около 02:30. Россияне атаковали Великий Бурлук БпЛА типа «Герань-2». В результате вражеского обстрела повреждены три частных дома. Подробности ударов устанавливают.
Еще один «прилет» был уже утром, в 07:15.
«Ул. Мира, с. Новониколаевка, Шевченковская громада, произошел обстрел с использованием FPV-дрона», – уточнил начальник РВА.
Известно об одном поврежденном частном доме. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Читайте также: Двое пострадавших, есть разрушения: Синегубов о сутках в Харькове и области
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Обстрелы Купянщины сегодня: Канашевич рассказал о последствиях», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 января 2026 в 11:12;