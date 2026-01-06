Обстрелы Купянщины сегодня: Канашевич рассказал о последствиях

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич сообщил, что 6 января оккупанты били по громаде БпЛА И FPV-дронами.

Первые прилеты зафиксировали в ночь на 6 января, около 02:30. Россияне атаковали Великий Бурлук БпЛА типа «Герань-2». В результате вражеского обстрела повреждены три частных дома. Подробности ударов устанавливают.

Еще один «прилет» был уже утром, в 07:15.

«Ул. Мира, с. Новониколаевка, Шевченковская громада, произошел обстрел с использованием FPV-дрона», – уточнил начальник РВА.

Известно об одном поврежденном частном доме. Информации о пострадавших на данный момент нет.