Двое пострадавших, есть разрушения: Синегубов о сутках в Харькове и области

Происшествия 08:50   06.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток под обстрелами оказался Харьков и четыре населенных пункта области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. 

В областном центре в результате ударов пяти БпЛА по Немышлянскому району есть пострадавшие. 

«В результате обстрела в Харькове пострадали 58-летний мужчина и 64-летняя женщина», отметил начальник ХОВА. 

В течение суток россияне выпустили на Харьковщину такое вооружение: 

  • пять ракет РСЗВ;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • четыре БпЛА (тип устанавливается).

Из-за российских обстрелов в Харькове поврежден энергоообъект и многоэтажка. А в Купянском районе, в селе Великий Бурлук, «прилетело» по трем частным домам.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
