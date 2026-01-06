Двое пострадавших, есть разрушения: Синегубов о сутках в Харькове и области
В течение минувших суток под обстрелами оказался Харьков и четыре населенных пункта области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В областном центре в результате ударов пяти БпЛА по Немышлянскому району есть пострадавшие.
«В результате обстрела в Харькове пострадали 58-летний мужчина и 64-летняя женщина», отметил начальник ХОВА.
В течение суток россияне выпустили на Харьковщину такое вооружение:
- пять ракет РСЗВ;
- БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Молния»;
- четыре БпЛА (тип устанавливается).
Из-за российских обстрелов в Харькове поврежден энергоообъект и многоэтажка. А в Купянском районе, в селе Великий Бурлук, «прилетело» по трем частным домам.
