Двое пострадавших, есть разрушения: Синегубов о сутках в Харькове и области

В течение минувших суток под обстрелами оказался Харьков и четыре населенных пункта области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В областном центре в результате ударов пяти БпЛА по Немышлянскому району есть пострадавшие.

«В результате обстрела в Харькове пострадали 58-летний мужчина и 64-летняя женщина», отметил начальник ХОВА.

В течение суток россияне выпустили на Харьковщину такое вооружение:

пять ракет РСЗВ;

БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

четыре БпЛА (тип устанавливается).

Из-за российских обстрелов в Харькове поврежден энергоообъект и многоэтажка. А в Купянском районе, в селе Великий Бурлук, «прилетело» по трем частным домам.