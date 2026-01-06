РФ атаковала восемь раз: как прошли сутки на Харьковщине, сообщил Генштаб

Live

О боях, которые шли в течение минувших суток на Харьковщине, проинформировал утром 6 января Генштаб ВСУ.

Так на Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться пять раз. Бои шли возле Волчанска, Прилипки и Кутьковки.

А на Купянском – украинские защитники отбили три штурма россиян около Петропавловки, Куриловки и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 65 авиационных ударов, применил девять ракет и сбросил 194 управляемых авиабомбы. Кроме этого, произвел 3808 обстрелов, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6864 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба: следующие:

