РФ атаковала восемь раз: как прошли сутки на Харьковщине, сообщил Генштаб
О боях, которые шли в течение минувших суток на Харьковщине, проинформировал утром 6 января Генштаб ВСУ.
Так на Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться пять раз. Бои шли возле Волчанска, Прилипки и Кутьковки.
А на Купянском – украинские защитники отбили три штурма россиян около Петропавловки, Куриловки и Купянска.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 65 авиационных ударов, применил девять ракет и сбросил 194 управляемых авиабомбы. Кроме этого, произвел 3808 обстрелов, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6864 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.
Потери россиян, по информации Генштаба: следующие:
