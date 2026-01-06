Есть успехи: эксперты ISW проанализировали продвижение ВСУ на Купянщине
Об успешных контратаках украинских военных на Купянском направлении сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
Так, согласно геолокационным кадрам, опубликованным 5 января, украинские воины отбили часть территорий в центральной части Купянска. Продвижение эксперты оценивают как «незначительное».
«4 и 5 января российские войска наступали в направлении самого Купянска; к северу от Купянска близ Кутьковки; северо-восточнее Купянска близ Фиголовки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки и Первомайского; и к юго-востоку от Купянска вблизи Куриловки, Степной Новоселовки и Глушковки», – передают в Институте изучения войны.
Также ранее в Министерстве обороны РФ передавали, что россияне якобы захватили Подолы – населенный пункт, расположенный на юго-востоке от Купянска. Однако связанный с Кремлем блогер, опроверг эту информацию.
Тем временем ситуация на Южно-Слобожанском, Боровском и Великобурлукском направлениях – стабильная и без изменений, добавили в ISW.
