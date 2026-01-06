Є успіхи: експерти ISW проаналізували просування ЗСУ на Куп’янщині
Про успішні контратаки українських військових на Куп’янському напрямку повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Так, згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 5 січня, українські воїни відбили частину територій у центральній частині Куп’янська. Просування експерти оцінюють як “незначне”.
“4 і 5 січня російські війська наступали в напрямку самого Куп’янська; на північ від Куп’янська поблизу Кутьківки; на північний схід від Куп’янська поблизу Фиголівки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки і Первомайського; і на південний схід від Куп’янська поблизу Курилівки, Степової Новоселівки і Глушківки”, – зазначили аналітики.
Також раніше у Міністерстві оборони РФ передавали, що росіяни нібито захопили Подоли – населений пункт, що розташований на південному сході від Куп’янська. Однак пов’язаний із Кремлем блогер спростував цю інформацію.
Тим часом ситуація на Південно-Слобожанському, Борівському та Великобурлуцькому напрямках – стабільна та без змін, додали в ISW.
6 Січня 2026