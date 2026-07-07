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Де атакували росіяни на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ

Україна 08:08   07.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де атакували росіяни на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ

У ранковому зведенні за 7 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині було дев’ять боїв. 

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися вісім разів біля Вовчанська, Стариці, Волохівки, Ізбицького та Чайківки.

На Куп’янському – ЗСУ відбили одну атаку окупантів у районі Радьківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 255 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 71 ракету, здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9556 дронів-камікадзе та здійснив 3110 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 26 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Втрати росіян на сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2026 в 08:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 7 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині було дев’ять боїв. ".