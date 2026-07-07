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Где атаковали россияне на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ

Украина 08:08   07.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где атаковали россияне на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ

В утренней сводке за 7 июля Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине было девять боев. 

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться восемь раз около Волчанска, Старицы, Волоховки, Избицкого и Чайковки.

На Купянском – ВСУ отбили одну атаку оккупантов в районе Радьковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 255 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 71 ракету, совершил 95 авиационных ударов, сбросив 267 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9556 дронов-камикадзе и осуществил 3110 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 26 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

 

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 08:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 7 июля Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине было боев. ".