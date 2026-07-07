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Четыре человека пострадали из-за ударов по региону – детали от Синегубова

Происшествия 08:37   07.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Четыре человека пострадали из-за ударов по региону – детали от Синегубова

Четыре человека пострадали из-за ударов по Харькову и области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков подверглись острой реакции на стресс 37-летняя и 53-летняя женщины; в с. Вязово Краснокутской громады пострадал 19-летний мужчина; в с. Никольское Великобурлукской громады получил ранения 48-летний мужчина. Также медики оказали помощь 70-летнему мужчине, который 4 июля получил ранения в пос. Купянск-Узловой Купянской громады», – добавил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • КАБ;
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • 29 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Чугуевском, Харьковском и Богодуховском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 08:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре человека пострадали из-за ударов по Харькову и области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".