Четыре человека пострадали из-за ударов по региону – детали от Синегубова

Четыре человека пострадали из-за ударов по Харькову и области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков подверглись острой реакции на стресс 37-летняя и 53-летняя женщины; в с. Вязово Краснокутской громады пострадал 19-летний мужчина; в с. Никольское Великобурлукской громады получил ранения 48-летний мужчина. Также медики оказали помощь 70-летнему мужчине, который 4 июля получил ранения в пос. Купянск-Узловой Купянской громады», – добавил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

КАБ;

два БпЛА типа «Герань-2»;

три БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

29 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Чугуевском, Харьковском и Богодуховском районах.