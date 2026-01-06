РФ атакувала вісім разів: як минула доба на Харківщині, повідомив Генштаб
Про бої, які йшли протягом минулої доби на Харківщині, поінформував зранку 6 січня Генштаб ЗСУ.
Так, на Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися п’ять разів. Бої точилися біля Вовчанська, Приліпки та Кутьківки.
А на Куп’янському – українські захисники відбили три штурми росіян біля Петропавлівки, Курилівки та Куп’янська.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 194 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3808 обстрілів, зокрема 101 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6864 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.
Втрати росіян, за інформацією Генштабу: такі:
Читайте також: Є успіхи: експерти ISW проаналізували поступ ЗСУ на Куп’янщині
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «РФ атакувала вісім разів: як минула доба на Харківщині, повідомив Генштаб», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2026 в 08:17;