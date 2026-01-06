РФ атакувала вісім разів: як минула доба на Харківщині, повідомив Генштаб

Про бої, які йшли протягом минулої доби на Харківщині, поінформував зранку 6 січня Генштаб ЗСУ.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися п’ять разів. Бої точилися біля Вовчанська, Приліпки та Кутьківки.

А на Куп’янському – українські захисники відбили три штурми росіян біля Петропавлівки, Курилівки та Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 194 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3808 обстрілів, зокрема 101 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6864 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

Втрати росіян, за інформацією Генштабу: такі: