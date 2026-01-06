Двоє постраждалих, є руйнування: Синєгубов про добу в Харкові та області

Протягом минулої доби під обстрілами опинився Харків та чотири населені пункти області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

В обласному центрі внаслідок ударів п’яти БпЛА по Немишлянському району є постраждалі.

«Внаслідок обстрілу в м. Харків постраждали 58-річний чоловік і 64-річна жінка», – зазначив начальник ХОВА.

Протягом доби росіяни випустили на Харківщину таке озброєння:

п’ять ракет РСЗВ;

БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу «Молния»;

чотири БпЛА (тип встановлюється).

Через російські обстріли в Харкові пошкоджений енергооб’єкт і багатоповерхівка. А у Куп’янському районі, у селі Великий Бурлук, «прилетіло» по трьох приватних будинках.