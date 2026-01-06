Двоє постраждалих, є руйнування: Синєгубов про добу в Харкові та області
Протягом минулої доби під обстрілами опинився Харків та чотири населені пункти області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
В обласному центрі внаслідок ударів п’яти БпЛА по Немишлянському району є постраждалі.
«Внаслідок обстрілу в м. Харків постраждали 58-річний чоловік і 64-річна жінка», – зазначив начальник ХОВА.
Протягом доби росіяни випустили на Харківщину таке озброєння:
- п’ять ракет РСЗВ;
- БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу «Молния»;
- чотири БпЛА (тип встановлюється).
Через російські обстріли в Харкові пошкоджений енергооб’єкт і багатоповерхівка. А у Куп’янському районі, у селі Великий Бурлук, «прилетіло» по трьох приватних будинках.
Читайте також: РФ атакувала вісім разів: як минула доба на Харківщині, повідомив Генштаб
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Двоє постраждалих, є руйнування: Синєгубов про добу в Харкові та області», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2026 в 08:50;