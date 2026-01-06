Live

Двоє постраждалих, є руйнування: Синєгубов про добу в Харкові та області

Події 08:50   06.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє постраждалих, є руйнування: Синєгубов про добу в Харкові та області

Протягом минулої доби під обстрілами опинився Харків та чотири населені пункти області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

В обласному центрі внаслідок ударів п’яти БпЛА по Немишлянському району є постраждалі. 

«Внаслідок обстрілу в м. Харків постраждали 58-річний чоловік і 64-річна жінка», – зазначив начальник ХОВА. 

Протягом доби росіяни випустили на Харківщину таке озброєння: 

  • п’ять ракет РСЗВ;
  • БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу «Молния»;
  • чотири БпЛА (тип встановлюється).

Через російські обстріли в Харкові пошкоджений енергооб’єкт і багатоповерхівка. А у Куп’янському районі, у селі Великий Бурлук, «прилетіло» по трьох приватних будинках.

Читайте також: РФ атакувала вісім разів: як минула доба на Харківщині, повідомив Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
07.01.2026, 23:00
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
07.01.2026, 21:16
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
07.01.2026, 22:00
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)
07.01.2026, 13:49
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
07.01.2026, 21:35
США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
07.01.2026, 21:15

Новини за темою:

06.01.2026
У Харкові у вогні загинув 94-річний чоловік – причину назвали у ДСНС
05.01.2026
РФ била по регіону ракетами, БпЛА та дронами – Синєгубов про наслідки
03.01.2026
ЗС РФ обстрілювали Харків та область – про наслідки розповів Синєгубов
03.01.2026
Смертельна пожежа в Новобаварському районі: горів диван і речі, загинула жінка
02.01.2026
Скільки будинків постраждало в Харкові в грудні, повідомив Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двоє постраждалих, є руйнування: Синєгубов про добу в Харкові та області», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2026 в 08:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби під обстрілами опинився Харків та чотири населені пункти області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".