Около 500 человек за несколько недель принял транзитный центр в Лозовой
Сейчас в транзитном центре в городе Лозовая на Харьковщине, который недавно открылся для эвакуированных людей из Донецкой области, находятся 10 граждан.
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона отметил, что этот пункт создали еще в 2022 году.
«Он был у нас как резервный, потому что у нас активно шла эвакуация из Харьковской области. Все видели фотографии нашего центрального вокзала, когда на привокзальной площади и пироне одновременно находились 50-70 тысяч человек. Этот опыт мы учли и у нас один логистический центр созданный в Харькове, и один – в Лозовой», — уточнил глава ХОВА.
Синегубов рассказал, что за несколько недель центр принял 500 человек.
«Мы готовы в сутки принимать более 400 человек и есть еще резервы. Там у нас есть все необходимые услуги. От юридического сопровождения – оформление документов, выплат до трехразового питания», — сказал Синегубов.
Напомним, об открытии транзитного центра для жителей Донецкой области глава ХОВА Олег Синегубов сообщил 18 августа. Он заявил: «Будем наращивать такие возможности, чтобы поддержать соседние регионы в процессе эвакуации людей».
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Категории: Общество, Харьков; Теги: Донецкая область, Лозовая, Олег Синегубов, эвакуация;
Вы читали новость: «Около 500 человек за несколько недель принял транзитный центр в Лозовой»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
Дата публикации материала: 27 августа 2025 в 16:14;
Корреспондент Виктория Яковенко