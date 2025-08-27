Live
  • Ср 27.08.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.27

Около 500 человек за несколько недель принял транзитный центр в Лозовой

Общество 16:14   27.08.2025
Виктория Яковенко
Около 500 человек за несколько недель принял транзитный центр в Лозовой Фото: Олег Синегубов

Сейчас в транзитном центре в городе Лозовая на Харьковщине, который недавно открылся для эвакуированных людей из Донецкой области, находятся 10 граждан.

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона отметил, что этот пункт создали еще в 2022 году.

«Он был у нас как резервный, потому что у нас активно шла эвакуация из Харьковской области. Все видели фотографии нашего центрального вокзала, когда на привокзальной площади и пироне одновременно находились 50-70 тысяч человек. Этот опыт мы учли и у нас один логистический центр созданный в Харькове, и один – в Лозовой», — уточнил глава ХОВА.

Синегубов рассказал, что за несколько недель центр принял 500 человек.

«Мы готовы в сутки принимать более 400 человек и есть еще резервы. Там у нас есть все необходимые услуги. От юридического сопровождения – оформление документов, выплат до трехразового питания», — сказал Синегубов.

Напомним, об открытии транзитного центра для жителей Донецкой области глава ХОВА Олег Синегубов сообщил 18 августа. Он заявил: «Будем наращивать такие возможности, чтобы поддержать соседние регионы в процессе эвакуации людей».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Трехразовое питание, интернет: что в центре для жителей Донетчины в Лозовой

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков
26.08.2025, 15:23
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель
Запасы на зиму: в Харькове подорожали морковь и лук, что с ценами на картофель
27.08.2025, 12:34
В ближайшее время – гроза! Опасная погода будет в Харькове и области
В ближайшее время – гроза! Опасная погода будет в Харькове и области
26.08.2025, 18:01
Сегодня 27 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 27 августа: какой праздник и день в истории
27.08.2025, 06:00
На Харьковщине в четверг перекроют трассу: где и как объехать (схема)
На Харьковщине в четверг перекроют трассу: где и как объехать (схема)
27.08.2025, 16:50

Новости по теме:

14:45
На Харьковщине заработал центр для жителей Донетчины — Синегубов
08:04
Что угрожает Харькову, если Украина «сдаст» Донецкую область — анализ ISW
19:20
КАБом ударили по магазину «Аврора» в Доброполье: есть жертвы и раненые
08:08
«Главная тенденция полномасштабки – мы очень выросли» — парамедик из Харькова
07:45
ISW: на Харьковщине у ВС РФ — без продвижений, они с техникой штурмуют Донбасс

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Около 500 человек за несколько недель принял транзитный центр в Лозовой»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 августа 2025 в 16:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в транзитном центре в городе Лозовая на Харьковщине, который недавно открылся для эвакуированных людей из Донецкой области, находятся 10 граждан.".