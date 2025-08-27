Около 500 человек за несколько недель принял транзитный центр в Лозовой

Сейчас в транзитном центре в городе Лозовая на Харьковщине, который недавно открылся для эвакуированных людей из Донецкой области, находятся 10 граждан.

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона отметил, что этот пункт создали еще в 2022 году.

«Он был у нас как резервный, потому что у нас активно шла эвакуация из Харьковской области. Все видели фотографии нашего центрального вокзала, когда на привокзальной площади и пироне одновременно находились 50-70 тысяч человек. Этот опыт мы учли и у нас один логистический центр созданный в Харькове, и один – в Лозовой», — уточнил глава ХОВА.

Синегубов рассказал, что за несколько недель центр принял 500 человек.

«Мы готовы в сутки принимать более 400 человек и есть еще резервы. Там у нас есть все необходимые услуги. От юридического сопровождения – оформление документов, выплат до трехразового питания», — сказал Синегубов.

Напомним, об открытии транзитного центра для жителей Донецкой области глава ХОВА Олег Синегубов сообщил 18 августа. Он заявил: «Будем наращивать такие возможности, чтобы поддержать соседние регионы в процессе эвакуации людей».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»