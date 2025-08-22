Трехразовое питание, интернет: что в центре для жителей Донетчины в Лозовой 📷
Как выглядит транзитный центр на Харьковщине, который недавно открыли для эвакуированных людей из Донецкой области, показал глава ХОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что пункт открыли в Лозовой, одновременно он может принять 400 человек. Там обеспечены постоянная связь и интернет.
«Дополнительно развернут резервный транзитный пункт на 60 мест в палаточном городке. Это гуманитарная помощь от Чешской Республики, а место подготовила Лозовская городская громада. В пунктах люди получают все необходимое. Есть трехразовое питание, спальные места и детская комната, организована медицинская и гуманитарная помощь, проводится регистрация на денежные выплаты, благотворительные фонды оказывают юридическую и психологическую поддержку», — рассказал Синегубов.
Глава ХОВА сообщил, что за первые три дня работы здесь приняли 222 человека. Большинство уже поехали дальше – вглубь страны.
«В частности, почти ста людям помогли отправиться в более безопасные места поездами, остальные уехали самостоятельно или с помощью доноров», — уточнил Синегубов.
Напомним, об открытии транзитного центра для жителей Донецкой области глава ХОВА Олег Синегубов сообщил 18 августа. Он заявил: «Будем наращивать такие возможности, чтобы поддержать соседние регионы в процессе эвакуации людей».
