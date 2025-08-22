Live
  • Пт 22.08.2025
  • Харьков  +32°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

Трехразовое питание, интернет: что в центре для жителей Донетчины в Лозовой 📷

Общество 16:19   22.08.2025
Виктория Яковенко
Трехразовое питание, интернет: что в центре для жителей Донетчины в Лозовой 📷 Фото: Олег Синегубов

Как выглядит транзитный центр на Харьковщине, который недавно открыли для эвакуированных людей из Донецкой области, показал глава ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что пункт открыли в Лозовой, одновременно он может принять 400 человек. Там обеспечены постоянная связь и интернет.

«Дополнительно развернут резервный транзитный пункт на 60 мест в палаточном городке. Это гуманитарная помощь от Чешской Республики, а место подготовила Лозовская городская громада. В пунктах люди получают все необходимое. Есть трехразовое питание, спальные места и детская комната, организована медицинская и гуманитарная помощь, проводится регистрация на денежные выплаты, благотворительные фонды оказывают юридическую и психологическую поддержку», — рассказал Синегубов.

центр в Лозовой
Фото: Олег Синегубов
центр в Лозовой
Фото: Олег Синегубов
центр в Лозовой
Фото: Олег Синегубов
центр в Лозовой
Фото: Олег Синегубов
центр в Лозовой
Фото: Олег Синегубов
центр в Лозовой
Фото: Олег Синегубов

Глава ХОВА сообщил, что за первые три дня работы здесь приняли 222 человека. Большинство уже поехали дальше – вглубь страны.

«В частности, почти ста людям помогли отправиться в более безопасные места поездами, остальные уехали самостоятельно или с помощью доноров», — уточнил Синегубов.

Напомним, об открытии транзитного центра для жителей Донецкой области глава ХОВА Олег Синегубов сообщил 18 августа. Он заявил: «Будем наращивать такие возможности, чтобы поддержать соседние регионы в процессе эвакуации людей».

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Почетные граждане Харьковщины утверждены, на очереди — Харькова: кто они
Почетные граждане Харьковщины утверждены, на очереди — Харькова: кто они
21.08.2025, 21:34
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро
20.08.2025, 20:37
Работник «Укрзалізниці» на Харьковщине оказался агентом ФСБ — СБУ
Работник «Укрзалізниці» на Харьковщине оказался агентом ФСБ — СБУ
22.08.2025, 15:31
Новости Харькова — главное за 22 августа: «почетные», НПУ готова к праздникам
Новости Харькова — главное за 22 августа: «почетные», НПУ готова к праздникам
22.08.2025, 17:25
Теория биолога подтвердилась: что прорастает в лесу на Журавлевке (фото)
Теория биолога подтвердилась: что прорастает в лесу на Журавлевке (фото)
22.08.2025, 13:09
Затишье на севере Харьковщины: военные РФ сегодня не атаковали
Затишье на севере Харьковщины: военные РФ сегодня не атаковали
22.08.2025, 17:18

Новости по теме:

16:19
Громада на Харьковщине может не успеть подготовиться к отопительному сезону
20:45
Что происходит на вокзале в Лозовой после атаки РФ, показал Зеленский (видео)
13:43
На Харьковщине на два дня сократили и отменили ряд пригородных поездов
13:30
Возросло количество погибших из-за атаки на Лозовую: женщина умерла в больнице
11:45
Около 80% жителей остались без света из-за ударов по Лозовой

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Трехразовое питание, интернет: что в центре для жителей Донетчины в Лозовой 📷»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 августа 2025 в 16:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как выглядит транзитный центр на Харьковщине, который недавно открыли для эвакуированных людей из Донецкой области, показал глава ХОВА Олег Синегубов.".