Триразове харчування, інтернет: що в центрі для жителів Донеччини у Лозовій 📷
Який вигляд має транзитний центр на Харківщині, що нещодавно відкрили для евакуйованих людей з Донецької області, показав голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що пункт відкрили у Лозовій, одночасно він може прийняти 400 людей. Там забезпечений сталий зв’язок та інтернет.
«Додатково розгорнуто резервний транзитний пункт на 60 місць у наметовому містечку. Це гуманітарна допомога від Чеської Республіки, а місце підготувала Лозівська міська громада. У пунктах люди отримують усе необхідне. є триразове харчування, спальні місця й дитяча кімната, організовано медичну та гуманітарну допомогу, проводиться реєстрація на грошові виплати, благодійні фонди надають юридичну й психологічну підтримку», – розповів Синєгубов.
Голова ХОВА повідомив, що за перші три дні роботи тут прийняли 222 людини. Більшість уже поїхала далі – вглиб країни.
«Зокрема, майже ста людям допомогли вирушити до безпечніших місць потягами, решта виїхала самостійно або за допомогою донорів», – уточнив Синєгубов.
Нагадаємо, про відкриття транзитного центру для жителів Донецької області голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив 18 серпня. Він заявив: «Будемо нарощувати такі можливості, щоб підтримати сусідні регіони в процесі евакуації людей».
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, Лозовая, Олег Синегубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Триразове харчування, інтернет: що в центрі для жителів Донеччини у Лозовій 📷»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2025 в 16:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Який вигляд має транзитний центр на Харківщині, що нещодавно відкрили для евакуйованих людей з Донецької області, показав голова ХОВА Олег Синєгубов.".