Триразове харчування, інтернет: що в центрі для жителів Донеччини у Лозовій 📷

Суспільство 16:19   22.08.2025
Вікторія Яковенко
Триразове харчування, інтернет: що в центрі для жителів Донеччини у Лозовій 📷 Фото: Олег Синєгубов

Який вигляд має транзитний центр на Харківщині, що нещодавно відкрили для евакуйованих людей з Донецької області, показав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що пункт відкрили у Лозовій, одночасно він може прийняти 400 людей. Там забезпечений сталий зв’язок та інтернет.

«Додатково розгорнуто резервний транзитний пункт на 60 місць у наметовому містечку. Це гуманітарна допомога від Чеської Республіки, а місце підготувала Лозівська міська громада. У пунктах люди отримують усе необхідне. є триразове харчування, спальні місця й дитяча кімната, організовано медичну та гуманітарну допомогу, проводиться реєстрація на грошові виплати, благодійні фонди надають юридичну й психологічну підтримку», – розповів Синєгубов.

центр в Лозовой
Фото: Олег Синєгубов
центр в Лозовой
Фото: Олег Синєгубов
центр в Лозовой
Фото: Олег Синєгубов
центр в Лозовой
Фото: Олег Синєгубов
центр в Лозовой
Фото: Олег Синєгубов
центр в Лозовой
Фото: Олег Синєгубов

Голова ХОВА повідомив, що за перші три дні роботи тут прийняли 222 людини. Більшість уже поїхала далі – вглиб країни.

«Зокрема, майже ста людям допомогли вирушити до безпечніших місць потягами, решта виїхала самостійно або за допомогою донорів», – уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, про відкриття транзитного центру для жителів Донецької області голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив 18 серпня. Він заявив: «Будемо нарощувати такі можливості, щоб підтримати сусідні регіони в процесі евакуації людей».

Автор: Вікторія Яковенко
