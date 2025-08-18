Live
Підтримати сусідні регіони: на Харківщині відкрили центр для жителів Донеччини

Суспільство 14:45   18.08.2025
Вікторія Яковенко
Підтримати сусідні регіони: на Харківщині відкрили центр для жителів Донеччини

Ситуація в Харківській області залишається досить складною, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що триває евакуація з Куп’янського та Ізюмського районів, для цього у Харкові працює транзитний логістичний центр.

Ще один створили у місті Лозова. Він працює для евакуйованих людей з Донецької області, зазначив Синєгубов.

«Для того, щоб ми приймали людей з Донеччини у якості транзитного центру і далі перенаправляли їх вглиб нашої країни. Цей центр уже відсьогодні функціонує. Він розрахований щонайменше на 300 осіб. Будемо нарощувати такі можливості, щоб підтримати сусідні регіони в процесі евакуації людей», – підкреслив голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Читайте також: Пересуватися по Куп’янську та околицях вкрай небезпечно – Канашевич (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
