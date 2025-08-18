Підтримати сусідні регіони: на Харківщині відкрили центр для жителів Донеччини
Ситуація в Харківській області залишається досить складною, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що триває евакуація з Куп’янського та Ізюмського районів, для цього у Харкові працює транзитний логістичний центр.
Ще один створили у місті Лозова. Він працює для евакуйованих людей з Донецької області, зазначив Синєгубов.
«Для того, щоб ми приймали людей з Донеччини у якості транзитного центру і далі перенаправляли їх вглиб нашої країни. Цей центр уже відсьогодні функціонує. Він розрахований щонайменше на 300 осіб. Будемо нарощувати такі можливості, щоб підтримати сусідні регіони в процесі евакуації людей», – підкреслив голова ХОВА.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
