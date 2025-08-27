Live
Близько 500 людей за декілька тижнів прийняв транзитний центр у Лозовій

Суспільство 16:14   27.08.2025
Вікторія Яковенко
Близько 500 людей за декілька тижнів прийняв транзитний центр у Лозовій Фото: Олег Синєгубов

Наразі у транзитному центрі в місті Лозова на Харківщині, що нещодавно відкрили для евакуйованих людей з Донецької області, перебувають 10 громадян.

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону зазначив, що цей пункт створили ще у 2022 році.

«Він був у нас як резервний, бо у нас активно йшла евакуація з Харківської області. Всі бачили світлини нашого центрального вокзалу, коли на привокзальній площі і пероні одночасно перебували 50-70 тисяч людей. Той досвід ми врахували і у нас один логістичний центр створений у Харкові, і один – в Лозовій», – уточнив голова ХОВА.

Синєгубов розповів, що за кілька тижнів центр прийняв 500 людей.

«Ми готові на добу приймати понад 400 людей і ще є резерви. Там у нас забезпечені всі необхідні послуги. Від юридичного супроводу – оформлення документів, виплат до триразового харчування», – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, про відкриття транзитного центру для жителів Донецької області голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив 18 серпня. Він заявив: «Будемо нарощувати такі можливості, щоб підтримати сусідні регіони в процесі евакуації людей».

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Читайте також: Триразове харчування, інтернет: що в центрі для жителів Донеччини у Лозовій 

Автор: Вікторія Яковенко
