Близько 500 людей за декілька тижнів прийняв транзитний центр у Лозовій
Наразі у транзитному центрі в місті Лозова на Харківщині, що нещодавно відкрили для евакуйованих людей з Донецької області, перебувають 10 громадян.
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону зазначив, що цей пункт створили ще у 2022 році.
«Він був у нас як резервний, бо у нас активно йшла евакуація з Харківської області. Всі бачили світлини нашого центрального вокзалу, коли на привокзальній площі і пероні одночасно перебували 50-70 тисяч людей. Той досвід ми врахували і у нас один логістичний центр створений у Харкові, і один – в Лозовій», – уточнив голова ХОВА.
Синєгубов розповів, що за кілька тижнів центр прийняв 500 людей.
«Ми готові на добу приймати понад 400 людей і ще є резерви. Там у нас забезпечені всі необхідні послуги. Від юридичного супроводу – оформлення документів, виплат до триразового харчування», – сказав Синєгубов.
Нагадаємо, про відкриття транзитного центру для жителів Донецької області голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив 18 серпня. Він заявив: «Будемо нарощувати такі можливості, щоб підтримати сусідні регіони в процесі евакуації людей».
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Донецкая область, евакуація, Лозовая, Олег Синегубов;
Ви читали новину: «Близько 500 людей за декілька тижнів прийняв транзитний центр у Лозовій»; з категорії Суспільство
Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2025 в 16:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко