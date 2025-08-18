Live
  • Пн 18.08.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.31

«єОселя» стане доступнішою. Жителям Харківщини розповіли нові умови

Суспільство 16:49   18.08.2025
Вікторія Яковенко
«єОселя» стане доступнішою. Жителям Харківщини розповіли нові умови Фото: ХОВА

Оновлений механізм держпрограми «єОселя» для переселенців і мешканців прифронтових територій стартує з 10 вересня.

Про це повідомили у ХОВА.

«У межах програми підтримки прифронтових регіонів держава покриватиме користувачам єОселі до 70% першого внеску за іпотекою, до 70% щомісячних платежів у перший рік та до 40 тис. грн на витрати з оформлення іпотеки», – зазначили у ХОВА.

Більше про  нові умови користування програмою:

єОселя для Харьковщины
Фото: ХОВА
єОселя для Харьковщины
Фото: ХОВА
єОселя для Харьковщины
Фото: ХОВА
єОселя для Харьковщины
Фото: ХОВА
єОселя для Харьковщины
Фото: ХОВА

Детальна інформація про комплексну програму підтримки прифронтових регіонів доступна за посиланням на сайті: https://frontlineregions.gov.ua

Читайте також: Підтримати сусідні регіони: на Харківщині відкрили центр для жителів Донеччини

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«єОселя» стане доступнішою. Жителям Харківщини розповіли нові умови
«єОселя» стане доступнішою. Жителям Харківщини розповіли нові умови
18.08.2025, 16:49
Громада на Харківщині може не встигнути підготуватись до опалювального сезону
Громада на Харківщині може не встигнути підготуватись до опалювального сезону
18.08.2025, 16:19
Аналітик: плацдарм окупантів на Харківщині перетворився у звалище трупів
Аналітик: плацдарм окупантів на Харківщині перетворився у звалище трупів
18.08.2025, 15:26
Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинули діти
Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинули діти
18.08.2025, 15:30
Підтримати сусідні регіони: на Харківщині відкрили центр для жителів Донеччини
Підтримати сусідні регіони: на Харківщині відкрили центр для жителів Донеччини
18.08.2025, 14:45
Атаки РФ на Харків: скільки будівель пошкоджені, повідомили в мерії
Атаки РФ на Харків: скільки будівель пошкоджені, повідомили в мерії
18.08.2025, 15:51

Новини за темою:


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: ««єОселя» стане доступнішою. Жителям Харківщини розповіли нові умови»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 16:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлений механізм держпрограми «єОселя» для переселенців і мешканців прифронтових територій стартує з 10 вересня.".