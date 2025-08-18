«єОселя» стане доступнішою. Жителям Харківщини розповіли нові умови
Фото: ХОВА
Оновлений механізм держпрограми «єОселя» для переселенців і мешканців прифронтових територій стартує з 10 вересня.
Про це повідомили у ХОВА.
«У межах програми підтримки прифронтових регіонів держава покриватиме користувачам єОселі до 70% першого внеску за іпотекою, до 70% щомісячних платежів у перший рік та до 40 тис. грн на витрати з оформлення іпотеки», – зазначили у ХОВА.
Більше про нові умови користування програмою:
Детальна інформація про комплексну програму підтримки прифронтових регіонів доступна за посиланням на сайті: https://frontlineregions.gov.ua
