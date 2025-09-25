Харків’янам пропонують змінити професію за допомогою іноземних донорів
Про можливості, які надає програма “Від навчання до працевлаштування: професійне навчання для жінок та інших цільових груп”, повідомили в Харківській міськраді.
“Програма дає можливість безплатно пройти перекваліфікацію або підвищити кваліфікацію відповідно до потреб бізнесу у виробничій чи сервісній сфері. Навчання відбуватиметься за адаптованими програмами з акцентом на практичні навички. Підготовка охоплює понад 15 спеціальностей, зокрема зварника, електрика, водія, механіка, монтажника, логіста, садівника, адміністратора, медпрацівника з догляду та ін. Програма орієнтована на сприяння працевлаштуванню, зокрема жінок, та підвищення престижу професій, які традиційно вважаються “чоловічими”, — зазначили в пресслужбі Харківської міськради.
Реалізує програму Фонд розвитку підприємництва за підтримки ЄС, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії в рамках Мультидонорської ініціативи “Skills4Recovery”, що реалізується GIZ та Solidarity Fund PL.
Читайте також: Що відбувається на ринку праці Харкова після ударів БпЛА по бізнесу
Взяти участь можуть як люди, які шукають роботу, так і підприємства, які потребують підвищення кваліфікації або перекваліфікації працівників.
- Детальна інформація про програму – тут.
- Для участі необхідно заповнити анкету – за посиланням.
Термінів закінчення набору організатори не окреслили.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: навчання, программа, робота, Харківська міськрада;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’янам пропонують змінити професію за допомогою іноземних донорів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2025 в 17:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про можливості, які надає програма “Від навчання до працевлаштування: професійне навчання для жінок та інших цільових груп”, повідомили в Харківській міськраді".