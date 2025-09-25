Харків’янам пропонують змінити професію за допомогою іноземних донорів

Про можливості, які надає програма “Від навчання до працевлаштування: професійне навчання для жінок та інших цільових груп”, повідомили в Харківській міськраді.

“Програма дає можливість безплатно пройти перекваліфікацію або підвищити кваліфікацію відповідно до потреб бізнесу у виробничій чи сервісній сфері. Навчання відбуватиметься за адаптованими програмами з акцентом на практичні навички. Підготовка охоплює понад 15 спеціальностей, зокрема зварника, електрика, водія, механіка, монтажника, логіста, садівника, адміністратора, медпрацівника з догляду та ін. Програма орієнтована на сприяння працевлаштуванню, зокрема жінок, та підвищення престижу професій, які традиційно вважаються “чоловічими”, — зазначили в пресслужбі Харківської міськради.

Реалізує програму Фонд розвитку підприємництва за підтримки ЄС, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії в рамках Мультидонорської ініціативи “Skills4Recovery”, що реалізується GIZ та Solidarity Fund PL.

Взяти участь можуть як люди, які шукають роботу, так і підприємства, які потребують підвищення кваліфікації або перекваліфікації працівників.

Детальна інформація про програму – тут.

Для участі необхідно заповнити анкету – за посиланням .

Термінів закінчення набору організатори не окреслили.