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Що відбувається на ринку праці Харкова після ударів БпЛА по бізнесу

Економіка 16:15   26.06.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
Що відбувається на ринку праці Харкова після ударів БпЛА по бізнесу Фото: Rawpixel

Чи зросла кількість безробітних та чи зменшилась кількість одержувачів грантів для створення бізнесу через масовані обстріли Харкова, розповів МГ “Об’єктив” директор обласного центру зайнятості Олександр Котуков.

“Квітень-місяць, травень-місяць Харків вийшов в лідери за кількістю заявок на отримання грантів для створення або розвитку свого бізнесу. Ми переживали, хвилювалися, боялися, що бізнес виїде з Харкова. Бізнес не тільки не виїхав, він став більш активним з погляду створення якихось нових виробництв, підприємств тощо. Ми боялися, що буде дійсно зменшення або різке збільшення кількості безробітних. Такого немає”, – поділився з “Об’єктивом” Котуков під час відкриття хабу “Платформа сталого бізнесу”.

Він повідомив, що ті підприємства, які постраждали від російських ударів навесні та звернулися до Центру зайнятості, зараз уже отримують компенсації з часткового безробіття. Ці кошти розраховані на пів року – протягом такого періоду можна отримувати підтримку, доки підприємство не може забезпечити повну зайнятість працівникам. За даними директора Харківського обласного центру зайнятості, у квітні на облік стало 1600 безробітних, у травні – 1400.

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“У нас не відбулося провалу, не сталося якихось катастроф на ринку праці. Ми стабільно рухаємося. Тенденції, які були з початку року, зберігаються”, – прокоментував Котуков.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 16:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи зросла кількість безробітних та чи зменшилась кількість одержувачів грантів для створення бізнесу через масовані обстріли Харкова, розповів директор обласного центру зайнятості".