Що відбувається на ринку праці Харкова після ударів БпЛА по бізнесу

Чи зросла кількість безробітних та чи зменшилась кількість одержувачів грантів для створення бізнесу через масовані обстріли Харкова, розповів МГ “Об’єктив” директор обласного центру зайнятості Олександр Котуков.

“Квітень-місяць, травень-місяць Харків вийшов в лідери за кількістю заявок на отримання грантів для створення або розвитку свого бізнесу. Ми переживали, хвилювалися, боялися, що бізнес виїде з Харкова. Бізнес не тільки не виїхав, він став більш активним з погляду створення якихось нових виробництв, підприємств тощо. Ми боялися, що буде дійсно зменшення або різке збільшення кількості безробітних. Такого немає”, – поділився з “Об’єктивом” Котуков під час відкриття хабу “Платформа сталого бізнесу”.

Він повідомив, що ті підприємства, які постраждали від російських ударів навесні та звернулися до Центру зайнятості, зараз уже отримують компенсації з часткового безробіття. Ці кошти розраховані на пів року – протягом такого періоду можна отримувати підтримку, доки підприємство не може забезпечити повну зайнятість працівникам. За даними директора Харківського обласного центру зайнятості, у квітні на облік стало 1600 безробітних, у травні – 1400.

“У нас не відбулося провалу, не сталося якихось катастроф на ринку праці. Ми стабільно рухаємося. Тенденції, які були з початку року, зберігаються”, – прокоментував Котуков.